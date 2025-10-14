2025-10-14 14:16:19
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι 13/10/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ταχύτητα WiFi στα τρένα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες παρέχουν το ταχύτερο διαδίκτυο;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ταχύτητα WiFi στα τρένα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες παρέχουν το ταχύτερο διαδίκτυο;
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)
Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time: Πρωτιά για το Hotel Elvira - Τι έκανε το The Wall;
Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time: Πρωτιά για το Hotel Elvira - Τι έκανε το The Wall;
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καραβάτου: Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση...
Κατερίνα Καραβάτου: Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση...
Η Ιερά Σύνοδος και ο Πρόεδρός της, Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμο μας έδειξαν το δρόμο… Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο λόγος τώρα σε Εσάς…
Η Ιερά Σύνοδος και ο Πρόεδρός της, Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμο μας έδειξαν το δρόμο… Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο λόγος τώρα σε Εσάς…
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας
UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027-2031 με μία καινοτομία - θέλει τους γίγαντες του streaming
UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027-2031 με μία καινοτομία - θέλει τους γίγαντες του streaming
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»