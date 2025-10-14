2025-10-14 13:02:05
Δηλώσεις στο Breakfast@Star παραχώρησε η Κατερίνα Καραβάτου, με την παρουσιάστρια να μιλά μεταξύ άλλων για τη φετινή της πορεία, αλλά και για όσα ακούγονται γύρω από το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Πάμε εξαιρετικά φέτος, πολύ καλά! Σε λίγο διάστημα θα δούμε τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση με την Ελένη Τσολάκη, δεν εμπλέκονται αυτά τα δύο πράγματα με κανέναν τρόπο.

Εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1, ο καθένας κάνει τις συμφωνίες του. Όσον αφορά το συμβόλαιό μου, είναι θέμα του δικηγόρου και του σταθμού», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Ωστόσο, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε για το ενδεχόμενο να αναλάβει την καθημερινή πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου φάνηκε αιφνιδιασμένη:

«Μα, τι είναι αυτά που μου λέτε; Αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι καθόλου καλά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση».

Πηγή: tvnea.com
"Κλειδώνει" για Φεβρουάριο ή Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη- 30 μεταφραστές κάνουν αγώνα δρόμου για τη δικογραφία
