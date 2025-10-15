2025-10-15 08:10:49
Φωτογραφία για Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η δίκη των τριών για το βιντεοληπτικό υλικό του δυστυχήματος των Τεμπών
Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας αναμένεται να βρεθούν σήμερα Τετάρτη, έπειτα από αναβολή, δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security (της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017) κατηγορούμενοι για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα sidirodromikanea
Η VR μεταβιβάζει την εταιρεία τροχαίου υλικού στο κράτος της Φινλανδίας
Η VR μεταβιβάζει την εταιρεία τροχαίου υλικού στο κράτος της Φινλανδίας
