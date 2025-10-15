2025-10-15 08:10:49
Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας αναμένεται να βρεθούν σήμερα Τετάρτη, έπειτα από αναβολή, δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security (της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017) κατηγορούμενοι για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα sidirodromikanea
