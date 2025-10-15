Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με 14,1%, παρά το γεγονός ότι προβλήθηκε για μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 11,6%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Live You» με 8,1%.

Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε επίσης 8,1%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 4,1%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της μεσημεριανής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com