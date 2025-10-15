2025-10-15 09:59:23
Φωτογραφία για Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης των μεσημεριανών εκπομπών



Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με 14,1%, παρά το γεγονός ότι προβλήθηκε για μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 11,6%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Live You» με 8,1%.

Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε επίσης 8,1%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 4,1%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της μεσημεριανής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Πόνο η 15η Οκτωβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Πόνο η 15η Οκτωβρίου
«Πρωτιά για το Live News – Πώς κινήθηκαν οι απογευματινές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Πρωτιά για το Live News – Πώς κινήθηκαν οι απογευματινές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/10/2025)
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Άγγιξε το 38,7% στο δυναμικό κοινό
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι 13/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι 13/10/2025)
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι "Αποκαλύψεις"
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» και τον Γιώργο Κουβαρά
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» και τον Γιώργο Κουβαρά
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ WINDOWS 10 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ WINDOWS 10 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η δίκη των τριών για το βιντεοληπτικό υλικό του δυστυχήματος των Τεμπών
Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η δίκη των τριών για το βιντεοληπτικό υλικό του δυστυχήματος των Τεμπών
Η VR μεταβιβάζει την εταιρεία τροχαίου υλικού στο κράτος της Φινλανδίας
Η VR μεταβιβάζει την εταιρεία τροχαίου υλικού στο κράτος της Φινλανδίας
Κίνα: Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στον κόσμο που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα
Κίνα: Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στον κόσμο που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα