14 Οκτωβρίου, τα Windows 10 δεν υποστηρίζονται πλέον από τη Microsoft, αφήνοντας εκατομμύρια συστήματα εκτεθειμένα σε κυβερνοεπιθέσεις και κενά ασφαλείας.

Για πολλούς, χάκερς που έχουν ανακαλύψει ευπάθειες zero-day, αναμένεται το επόμενο διάστημα να τις κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο, με τη Microsoft να μη βάζει προτεραιότητα πλέον την αντιμετώπισή τους.

Ποιοι επηρεάζονται από το τέλος της υποστήριξης

Όλοι οι χρήστες των Windows 10 επηρεάζονται από την απόφαση αυτή. Τα Windows 10 έχουν επίσημα φτάσει στην κατάσταση End of Life (EOL), και δεν υποστηρίζονται πλέον με σχεδόν κανέναν τρόπο. Είτε πρόκειται για Windows 10 Home, Windows 10 Pro, εμπορική ή εκπαιδευτική άδεια, επιχείρηση, ή οτιδήποτε άλλο, το σχετικό σύστημα δεν είναι πλέον ασφαλές πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε εταιρικό χώρο.



Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Windows 10 θα σταματήσουν να λειτουργούν, αλλά χωρίς τις απαραίτητες ενημερώσεις για να αποτραπούν οι χάκερς και τα bugs, το λειτουργικό σύστημα θα είναι εξαιρετικά ευάλωτο. Οι χάκερ και οι δημιουργοί κακόβουλου λογισμικού συχνά κρατούν πιθανά σφάλματα και hacks για να τα χρησιμοποιήσουν την πιο κατάλληλη στιγμή. Το τέλος της υποστήριξης ενός λειτουργικού συστήματος είναι μια τέλεια ευκαιρία.



Γιατί η Microsoft σταματά την υποστήριξη



Η διαδικασία αυτή συμβαίνει σε κάθε έκδοση των Windows, και απλώς ήρθε η σειρά των Windows 10. Κυκλοφόρησαν το 2015, οπότε είχαν μια διάρκεια ζωής 10 ετών, που είναι περίπου συγκρίσιμη με άλλα εξαιρετικά λειτουργικά συστήματα της Microsoft όπως τα Windows 7. Υπάρχουν πλέον τόσα χρόνια που η Microsoft είναι διατεθειμένη να παρέχει υποστήριξη για παλαιότερα συστήματα, και έχει εμπορικούς λόγους για να ενθαρρύνει τους χρήστες να μεταβούν σε νεότερες πλατφόρμες.



Η Microsoft ανακοίνωσε το επικείμενο τέλος της υποστήριξης των Windows 10 τον Οκτώβριο του 2024, δίνοντας σε όλους ένα χρόνο προθεσμία για την ενημέρωση ή αναβάθμισή τους.



Λύσεις για την ασφάλεια των Windows 10



Για όσους δεν μπορούν να αναβαθμιστούν αλλά θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα Windows 10, η Microsoft διαθέτει το πρόγραμμα Consumer Extended Security Update (ESU). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παρέχει έως και ένα χρόνο επιπλέον ενημερώσεων ασφαλείας, που θα λήξει στις 13 Οκτωβρίου 2026, ανεξάρτητα από το πότε θα εγγραφείτε.



Για να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα ESU, χρειάζεστε ένα σύστημα Windows 10 που τρέχει την έκδοση 22H2, Home, Professional, Pro Education, ή Workstations edition. Θα πρέπει επίσης να έχετε εγκαταστήσει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις των Windows και να χρησιμοποιείτε έναν ενήλικο λογαριασμό Microsoft για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.





Υπάρχουν τρεις τρόποι εγγραφής στο πρόγραμμα ESU: πληρωμή εφάπαξ τέλους 30 δολαρίων, εξαργύρωση 1.000 πόντων Microsoft Rewards, ή δωρεάν εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και συνδέεστε σε λογαριασμό Microsoft, ή χρησιμοποιείτε το Windows Backup για συγχρονισμό αρχείων.



Το ESU μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 10 συσκευές αφού εγγραφείτε. Για να το χρησιμοποιήσετε σε επιπλέον συσκευές, πρέπει να πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και Ασφάλεια > Windows Update και να επιλέξετε Enroll Now.



Εναλλακτικές επιλογές προστασίας



Η τελική επιλογή για την ασφάλεια του συστήματος Windows 10 είναι το air gapping, δηλαδή η δημιουργία φυσικού φραγμού μεταξύ του συστήματος και οποιωνδήποτε ευρύτερων δικτύων. Αυτό σημαίνει αποσύνδεση από το τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο, χωρίς να επανασυνδεθεί αν δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση του λειτουργικού.



Όσο ένα σύστημα παραμένει air gapped, δεν έχει σημασία πόσο παλιό ή ξεπερασμένο είναι. Είναι σχεδόν αδύνατο να επηρεαστεί οποιοδήποτε σύστημα προστατευμένο με αυτόν τον τρόπο, αν και θα μειώσει σοβαρά τις δυνατότητες του συστήματος εκτός της άμεσης τοπικής επεξεργασίας

