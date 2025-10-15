2025-10-15 14:12:50

Πώς διαμορφώθηκαν χθες οι μέσοι όροι τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας;



Στην αποτύπωση αυτή περιλαμβάνονται τα ποσοστά τόσο στο σύνολο κοινού, που καταγράφει τη γενική εικόνα της απήχησης, όσο και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί τον πιο εμπορικό δείκτη για τους σταθμούς και συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ