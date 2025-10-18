Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
2025-10-18 00:14:39
Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η παρουσίαση του Βιβλίου του Παναγιώτη Κατσούλη με τίτλο «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων , Ακαδημίας 50 Αθήνα Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
