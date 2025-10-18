2025-10-18 07:10:47
Η Deutsche Bahn (DB) παρουσίασε για πρώτη φορά το ICE L: το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Γερμανίας με επιβίβαση χωρίς σκαλοπάτια.Το νέο τρένο εισάγει διάφορα χαρακτηριστικά που στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της άνεσης των επιβατών, όπως παράθυρα διαπερατά από σήμα κινητής τηλεφωνίας, ανασχεδιασμένους εσωτερικούς χώρους και νέα καθίσματα.railway-news.comΤο ICE L αποκαλύφθηκε
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Οδοντωτός σε "αναγκαστικό περιορισμό δρομολογίων"
Οδοντωτός σε "αναγκαστικό περιορισμό δρομολογίων"
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα στο OPEN
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Το Stars System συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Έλενα Χριστοπούλου για το "The View": «Οι γυναίκες πολλές φορές τρώμε η μία την άλλη, αλλά εδώ είναι αλλιώς»
Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη– Επικαλείται «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»
Η Ιταλία εγκρίνει εμπορευματικά τρένα με έναν μηχανοδηγό
Α. Τζιτζικώστας από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: «Δέκα δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ΕΕ τα τελευταία δέκα χρόνια στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών»
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
