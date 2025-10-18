2025-10-18 07:10:47

Η Deutsche Bahn (DB) παρουσίασε για πρώτη φορά το ICE L: το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Γερμανίας με επιβίβαση χωρίς σκαλοπάτια.Το νέο τρένο εισάγει διάφορα χαρακτηριστικά που στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της άνεσης των επιβατών, όπως παράθυρα διαπερατά από σήμα κινητής τηλεφωνίας, ανασχεδιασμένους εσωτερικούς χώρους και νέα καθίσματα.railway-news.comΤο ICE L αποκαλύφθηκε

