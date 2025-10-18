2025-10-18 09:18:06
Από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου και κάθε μέρα, όταν το ρολόι δείξει 14:15, είναι «ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»!

Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα και ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς.

Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό.

Ο Θανάσης βγαίνει έξω, τριγυρνά στην Αθήνα και μιλάει με όλους, για όλα.. και τον συναντάς στα πιο απίθανα μέρη!

Ώρα για ψυχαγωγία, ώρα για ξεκούραση, ώρα για επικοινωνία, αλλά και ώρα για τηλεοπτικά νέα, με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία θα δίνει το πικάντικο τηλεοπτικό παρασκήνιο.

Αν θέλεις να κάνεις ένα χαρούμενο διάλειμμα στη φορτωμένη ημέρα σου, τότε συντονίσου καθημερινά στο OPEN στις 14:15, γιατί είναι ώρα…για ψυχαγωγία!

«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», με τον Θανάση Πάτρα. Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 14:15 στο OPEN!

 #OraGiaPsichagogia

Αρχισυνταξία: Κωνσταντίνος Φωλιάς

Βοηθός αρχισυντάκτη: Φάνης Κοτσίφης

Σκηνοθέτης: Βάνιας Βλαχοδημητρόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Ελένη Νασοπούλου

Δημοσιογραφική Ομάδα: Κώστας Θεοδώρου, Φίλιππος Βαΐτσης, Φανή Δαρή





