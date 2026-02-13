2026-02-13 09:58:51
Φωτογραφία για Just the two of us: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο show του OPEN



Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου το Just the two of us, με τον Νίκος Κοκλώνης να επιστρέφει δυναμικά στην παρουσίαση και 12 νέα ζευγάρια να ανεβαίνουν στη σκηνή. Το μουσικό σόου του OPEN TV υπόσχεται εντυπωσιακά acts, ανατρεπτικά ντουέτα και πολλές εκπλήξεις.

Η κριτική επιτροπή ετοιμάζεται να αξιολογήσει τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων, οι οποίοι θα δοκιμαστούν σε διαφορετικά μουσικά είδη. Όπως έχει αναφέρει ο παρουσιαστής, τη θέση της Δέσποινα Βανδή θα καλύψουν γκεστ κριτές, πρόσωπα που αναμένεται να συζητηθούν και να δώσουν νέο αέρα στο show.

Τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν:

Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

Λάκης Γαβαλάς – Shaya Hansen

Δάφνη Καραβοκύρη – Έλενα Τσαγκρινού

Gio Καραντώνης – Αγγελική Ηλιάδη

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη

Θανάσης Βισκαδουράκης – Ξένια Βέρα

Μαίρη Βιτινάρος – Francis Adetokounmpo

Μαίρη Αργυριάδου – Κώστας Δόξας

Έλενα Κώνστα – Γιάννης Γρόσης

Dj Δελέασης – Έφη Θώδη

Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Ματίνα Ζάρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρώτα live που θα κρίνουν τις ισορροπίες.

Πηγή: TLife



Πηγή: tvnea.com
