Ανατροπή σημειώθηκε στα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα, καθώς το “Happy Day” του Alpha ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας 20,9% και αφήνοντας πίσω του τον μέχρι πρότινος κυρίαρχο της ζώνης.

Η εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega” βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15%, χάνοντας το προβάδισμα μετά από καιρό. Στην τρίτη θέση ακολούθησε το “Σήμερα” του ΣΚΑΪ με 8%, ενώ το “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” στο Open με 6,3%, ενώ το “Νωρίς Νωρίς” στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 5%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Η εντυπωσιακή επίδοση του “Happy Day” δείχνει ότι το κοινό στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε πιο ανάλαφρες, αλλά ταυτόχρονα ενημερωμένες προσεγγίσεις στην πρωινή τηλεόραση, φέρνοντας νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό της πρωινής ενημέρωσης.

