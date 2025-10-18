2025-10-18 09:49:24
Φωτογραφία για Στην κορυφή των δυναμικών κοινών η Κατερίνα – Μεγάλο προβάδισμα για την εκπομπή «Σουπερ Κατερίνα»

Με σταθερά ανοδική πορεία συνεχίζει η εκπομπή «Σουπερ Κατερίνα», η οποία κατέκτησε για ακόμη μια φορά την πρώτη θέση στα δυναμικά κοινά, σημειώνοντας 19,2% στη μέση τηλεθέαση. Το πρόγραμμα του Alpha δείχνει να έχει εδραιώσει τη σχέση του με το κοινό, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό με σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 10,7%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν «Οι Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10,5%. Το «Breakfast@Star» συγκέντρωσε 9,6%.

Την πέμπτη θέση κατέλαβε η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» που σημείωσε 8,4%, ενώ η εκπομπή του Open «10 Παντού» έφτασε στο 5,4%. Τέλος, το πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1, «Πρωί Αν Σε Είδον», συγκέντρωσε 3,8%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της πρωινής ζώνης.

Η διαφορά της Κατερίνας Καινούργιου από τους ανταγωνιστές της παραμένει εντυπωσιακή, με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση στη δική της ψυχαγωγική πρόταση. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς θα κινηθούν οι υπόλοιπες εκπομπές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται πιο «σφιχτή» από ποτέ.



Πηγή: tvnea.com
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Το "Happy Day" στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Το "Happy Day" στην κορυφή της τηλεθέασης
Πρώτη στη μάχη της prime time η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Πρώτη στη μάχη της prime time η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
