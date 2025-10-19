2025-10-19 08:59:10
Μία είδηση που χαροποίησε τους φίλους της δημοφιλούς σειράς του Alpha «Το σόι σου» έκανε γνωστή ο Ευθύμης Ζησάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο αγαπημένος ηθοποιός ανακοίνωσε τη μεγάλη του επιστροφή στη σειρά, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τα γυρίσματα και το σενάριο του νέου κύκλου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπαμπάκο, σου έρχομαι!».

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς ο Ζησάκης υπήρξε από τους πιο αγαπημένους ρόλους του κοινού στη σειρά, μέσα από τον χαρακτήρα του Άρη Χαμπέα. Ο ηθοποιός είχε αποχωρήσει από το «Σόι σου» το 2018, ωστόσο τώρα, έξι χρόνια μετά, ετοιμάζεται να ξαναμπεί δυναμικά στη ζωή της τηλεοπτικής οικογένειας των Χαμπέων.

Η σειρά «Το σόι σου» επιστρέφει στον Alpha με τον έκτο κύκλο επεισοδίων, φέρνοντας πίσω γνώριμα πρόσωπα και νέες ιστορίες που υπόσχονται γέλιο, συγκίνηση και... οικογενειακό χάος όπως παλιά! Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία της πρεμιέρας.



Πηγή: tvnea.com
