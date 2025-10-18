Δυνατός ανταγωνισμός σημειώθηκε και χθες το απόγευμα στη μικρή οθόνη, με τις σειρές και τα τηλεπαιχνίδια να δίνουν τη δική τους «μάχη» για την κορυφή της τηλεθέασης.

Στην πρώτη θέση του πίνακα βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha, που κατέγραψαν 14,7% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας σταθερά την πρωτοκαθεδρία τους. Πολύ κοντά ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 14,5%, ενώ το «Deal» σημείωσε 14,4%, δείχνοντας πως τα τηλεπαιχνίδια παραμένουν αγαπημένη επιλογή του κοινού.

Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha με 14,7%, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στο κοινό. Πολύ κοντά ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» στο Star με 14,5%, ενώ το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal» του Alpha σημείωσε 14,4%. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «The Chase» με 14,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο κοινό.

Το ενημερωτικό «Live News» στο Mega συγκέντρωσε 12,8%, ενώ το «Cash or Trash» στο Star σημείωσε 12,2%. Εντυπωσιακή παρουσία είχε το «Studio 4» στην ΕΡΤ1, που κατέγραψε 10,4%, αγγίζοντας σε τέταρτο ακόμη και 13,5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Ρουκ Ζουκ» στον ANT1 με 8,3%, ενώ η «Ελληνική ταινία» του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,2%. Το τηλεπαιχνίδι «5x5» στον ANT1 έφτασε στο 5,9%, και το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στο 5,4%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open περιορίστηκαν στο 4,8%, ενώ η εκπομπή «Το Έχουμε» κατέγραψε μόλις 2,8%.

Η απογευματινή ζώνη αποδεικνύεται πιο ανταγωνιστική από ποτέ, με τις σειρές και τα τηλεπαιχνίδια να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και τις μικρές ανακατατάξεις να δίνουν κάθε μέρα νέο «χρώμα» στο τηλεοπτικό τοπίο.

Πηγή: tvnea.com