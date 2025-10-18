Οι πληρωμές μέσω IRIS έχουν απασχολήσει έντονα όχι μόνο τα φαρμακεία, αλλά όλες τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για υποχρεωτική διασύνδεση με τα ταμειακά συστήματα και POS. Παρακάτω συνοψίζουμε με απλό και πρακτικό τρόπο τι ισχύει μέχρι σήμερα και τι θα αλλάξει από 1 Νοεμβρίου.

Τι είναι το IRIS

Το IRIS Online Payments είναι μια υπηρεσία άμεσων μεταφορών χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τη χρήση κάρτας, που λειτουργεί μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ουσιαστικά πρόκειται για έναν τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη χρήση κάρτας.

Πώς ενεργοποιείται για επιχειρήσεις

Για να μπορεί ένα φαρμακείο να δέχεται πληρωμές IRIS, πρέπει να έχει γίνει ζευγοποίηση του ΑΦΜ της επιχείρησης με έναν συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις συστημικές τράπεζες.

Η ζευγοποίηση με αριθμό κινητού ισχύει μόνο για...







.... ιδιώτες και όχι για επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Όρια συναλλαγών μέσω IRIS

Ανά συναλλαγή: έως 500 ευρώ

Ανά ημέρα: έως 2.000 ευρώ

Ανά μήνα: έως 20.000 ευρώ

(Τα όρια μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανά τράπεζα, αλλά γενικά κινούνται σε αυτό το πλαίσιο.)

Πώς γίνονταν οι πληρωμές μέχρι σήμερα

Μέχρι πρόσφατα, ο πελάτης μπορούσε να πληρώσει απλώς καταχωρώντας το ΑΦΜ της επιχείρησης μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του.Η πληρωμή ολοκληρωνόταν απευθείας και το ποσό πιστωνόταν στον επαγγελματικό λογαριασμό του φαρμακείου.

Τι αλλάζει από 1 Νοεμβρίου

Από 1/11, οι συναλλαγές μέσω IRIS θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες με το ταμειακό σύστηματης επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση παραμονεύουν τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν έως τις 20.000€.Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι απαιτείται διασύνδεση POS με το IRIS, ώστε η πληρωμή να συνδέεται αυτόματα με την απόδειξη που εκδίδεται.

Τρόποι διασύνδεσης POS με IRIS

Αν το POS είναι Android

Ο κωδικός QR της πληρωμής εμφανίζεται στην οθόνη του POS.

Ο πελάτης σκανάρει το QR μέσω της τραπεζικής εφαρμογής του (mobile banking).

Η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα και η επιχείρηση λαμβάνει επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο.

Η απόδειξη εκδίδεται αυτόματα.

Αν το POS είναι παλαιότερης τεχνολογίας (μη Android)

Ο QR κωδικός εκτυπώνεται σε έντυπη μορφή στην απόδειξη.

Ο πελάτης ακολουθεί την ίδια διαδικασία: σκανάρει το QR και ολοκληρώνει την πληρωμή μέσω mobile banking.

Η ουσία της νέας διαδικασίας

Η βασική αλλαγή είναι ότι δεν θα απαιτείται πλέον κάρτα για την ηλεκτρονική πληρωμή.Ο πελάτης θα χρειάζεται μόνο να σκανάρει τον QR κωδικό που θα παράγεται από το POS/ταμειακό σύστημα του φαρμακείου.Η πληρωμή θα είναι άμεση, ασφαλής και πλήρως συνδεδεμένη με την απόδειξη.

Πιθανή παράταση εφαρμογής

Αξίζει να αναφέρουμε πως, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να δοθεί παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου.Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικών και POS δεν είναι ακόμη τεχνικά έτοιμοι να υποστηρίξουν τη νέα διασύνδεση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου.Μένει να φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την παράταση.

