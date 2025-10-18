2025-10-18 12:58:09
Φωτογραφία για Οι «Σέρρες» στο προτελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου
Οι «Σέρρες» φτάνουν σιγά-σιγά στο τέλος τους, αλλά –όπως κάθε ωραία ιστορία– κρατούν τις πιο δυνατές στιγμές για το φινάλε. Στο προτελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, οι ήρωες προσπαθούν να βρουν λίγο φως μέσα στο χάος των σχέσεων, των παρεξηγήσεων και της αγάπης. Με το γνώριμο μείγμα τρυφερότητας και χιούμορ, θα μας θυμίσει γι΄ άλλη μια φορά ότι, όσο κι αν διαφωνούμε, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε.

Save the date για το προτελευταίο επεισόδιο: Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Spoiler alert: θα γελάσεις, θα συγκινηθείς και θα θυμηθείς γιατί αγάπησες τις «Σέρρες» από την πρώτη στιγμή!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30 - ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Νάνσυ επιστρέφει στις Σέρρες με άδεια χέρια και ακόμα πιο άδεια τσέπη. Η οικογένεια μαζεύεται για να τη «στηρίξει», αλλά καταλήγει να αποδομεί κάθε της πρόταση. Με ένα σπίτι 300 τετραγωνικών, μια καριέρα που κατέρρευσε και μια αποθήκη γεμάτη κινέζικα «ιταλικά» ρούχα, η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της, ή τουλάχιστον να βρει πού θα κοιμηθεί το βράδυ.


Ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες, υπερβολές και την κλασική διαπίστωση: η οικογένεια είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά και λίγο…απέναντι από σένα.

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νάνσυ Νικολαΐδου: «Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι θύμα – Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νάνσυ Νικολαΐδου: «Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι θύμα – Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό»
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι ξεχώρισαν στην τηλεθέαση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι ξεχώρισαν στην τηλεθέαση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.
Eκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.
«Τρομεροί γονείς»: Κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο!
«Τρομεροί γονείς»: Κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο!
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Eκατομμυριούχος : Με τον Πέτρο Κουσουλό το σημερινό special επεισόδιο
Eκατομμυριούχος : Με τον Πέτρο Κουσουλό το σημερινό special επεισόδιο
Εκατομμυριούχος : Με Παναγιώτη Στάθη το σημερινό special επεισόδιο
Εκατομμυριούχος : Με Παναγιώτη Στάθη το σημερινό special επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγή σχεδίων για την Άρια Καλύβα - Σε ποια εκπομπή οδεύει;
Αλλαγή σχεδίων για την Άρια Καλύβα - Σε ποια εκπομπή οδεύει;
Το «The Floor» του ΣΚΑΪ: Εύκολο στην παρακολούθηση, δύσκολο να αντέξεις μέχρι το τέλος
Το «The Floor» του ΣΚΑΪ: Εύκολο στην παρακολούθηση, δύσκολο να αντέξεις μέχρι το τέλος
Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Ευρώπη μεταμορφώνεται ριζικά
Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Ευρώπη μεταμορφώνεται ριζικά
Πενικιλίνη: Πόσοι είναι πραγματικά αλλεργικοί και πώς μπορούν να το μάθουν
Πενικιλίνη: Πόσοι είναι πραγματικά αλλεργικοί και πώς μπορούν να το μάθουν
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»