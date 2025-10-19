2025-10-19 19:03:41
Φωτογραφία για Γιώργος Παπαδάκης: Νέα αρχή στον ΑΝΤ1 με διπλό ρόλο



Μετά από 34 χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας μπροστά από τις κάμερες με ανανεωμένο ρόλο στον ΑΝΤ1, όπως αναφέρει το Reallife της Real News. 

Ο έμπειρος δημοσιογράφος θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, προσφέροντας ανάλυση και σχόλια για τις τρέχουσες εξελίξεις. Παράλληλα, ετοιμάζει μια νέα εκπομπή συνεντεύξεων με σημαντικές προσωπικότητες, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τόσο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα σενάρια που τον ήθελαν να συντονίζει μια βραδινή εκπομπή μαζί με τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθηνού δεν επαληθεύτηκαν, καθώς οι δύο παρουσιαστές παραμένουν αποκλειστικά στο «Καλημέρα Ελλάδα». 

Η επιστροφή του Παπαδάκη στο τηλεοπτικό προσκήνιο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον δημοσιογράφο, που συνεχίζει να κρατά ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χάος στα τρένα του Λονδίνου μετά από κλοπή καλωδίων σε σιδηροδρομικό κόμβο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χάος στα τρένα του Λονδίνου μετά από κλοπή καλωδίων σε σιδηροδρομικό κόμβο
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νάνσυ Νικολαΐδου: «Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι θύμα – Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό»
Νάνσυ Νικολαΐδου: «Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι θύμα – Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό»
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
Νέα μέρα για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα;
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
«Ο Δικαστής»: Ποια μέρα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1;
«Ο Δικαστής»: Ποια μέρα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1;
Γιώργος Λιάγκας: Η απάντηση για την ακύρωση της εμφάνισής του στο “The 2Night Show”
Γιώργος Λιάγκας: Η απάντηση για την ακύρωση της εμφάνισής του στο “The 2Night Show”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο Open με τον Νίκο Κοκλώνη – Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες
Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο Open με τον Νίκο Κοκλώνη – Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες
Τηλεκριτική: «Τρομεροί Γονείς» — Μια γνώριμη συνταγή που δύσκολα εντυπωσιάζει
Τηλεκριτική: «Τρομεροί Γονείς» — Μια γνώριμη συνταγή που δύσκολα εντυπωσιάζει
Σιδηρόδρομος και….ποδηλατοδρομος.
Σιδηρόδρομος και….ποδηλατοδρομος.
Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες!
Πάτρα: Πάρκαρε δίπλα στις γραμμές και δεν θα μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες!