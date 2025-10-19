





Μετά από 34 χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας μπροστά από τις κάμερες με ανανεωμένο ρόλο στον ΑΝΤ1, όπως αναφέρει το Reallife της Real News.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, προσφέροντας ανάλυση και σχόλια για τις τρέχουσες εξελίξεις. Παράλληλα, ετοιμάζει μια νέα εκπομπή συνεντεύξεων με σημαντικές προσωπικότητες, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τόσο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα σενάρια που τον ήθελαν να συντονίζει μια βραδινή εκπομπή μαζί με τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθηνού δεν επαληθεύτηκαν, καθώς οι δύο παρουσιαστές παραμένουν αποκλειστικά στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Η επιστροφή του Παπαδάκη στο τηλεοπτικό προσκήνιο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον δημοσιογράφο, που συνεχίζει να κρατά ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων.

Πηγή: tvnea.com