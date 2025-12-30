2025-12-30 11:15:14
Φωτογραφία για Εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ για την έναρξη εκτέλεσης και υποβολής συνταγών φαρμάκων μέσω ΕΟΠΥΥ, τι συμβαίνει με τα αναλώσιμα διαβήτη και σκευάσματα ειδικής διατροφής
Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος και από 1/1/2026 οι συνταγές των δικαιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων θα εκτελούνται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές ΕΟΠΥΥ.



Η διαφορά είναι ότι θα φέρουν διαφορετική σήμανση με τον αριθμό 10, οπότε θα αποτελούν ξεχωριστή υποβολή, όπως ακριβώς ισχύει και για άλλες ειδικές κατηγορίες (π.χ. εμβόλια ΕΠΕ, δικαιούχοι ΕΚΑΑ κλπ.).​

Σημαντική διευκρίνιση για ΕΔΑΠΥ

Για τα αναλώσιμα σακχάρου και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, η χορήγηση θα συνεχίσει να γίνεται όπως πριν.​

Συνεπώς, στις κατηγορίες αυτές δεν θα εκτελούμε μέσω ΕΔΑΠΥ, όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο ΕΟΠΥΥ.​

Δείτε τις ανακοινώσεις του ΕΟΠΥΥ και την εγκύκλιο του ΥΠΕΘΑ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Αριθμ. Πρωτ. 5347



Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας



Κοινοποίηση: Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων



Θέμα: «Εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ για την έναρξη εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων

μέσω ΕΟΠΥΥ από την 1η Ιανουαρίου 2026»



Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο του ΥΠΕΘΑ, που αφορά:



1. Στην παροχή εκτέλεσης συνταγών ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ) από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία από 1ης Ιανουαρίου 2026 και



2. Στην παροχή σε Προϊόντα Ειδικής Διατροφής και Αναλώσιμα Σακχαρώδη Διαβήτη- ως ίσχυε - από τα συμβεβλημένα με το ΥΠΕΘΑ ιδιωτικά φαρμακεία ή Συλλόγους, των οποίων οι συμβάσεις διατηρούνται μόνο ως προς την εκτέλεση των χειρόγραφων συνταγών που αφορούν «αναλώσιμα φαρμακείου» και όχι των συνταγών φαρμάκων οι οποίες θα υποβάλλονται μέσω του ΕΟΠΥΥ σε ξεχωριστή υποβολή, με τη σήμανση 10 πάνω δεξιά στο φύλλο εκτέλεσης (διαβάστε τη υπ΄ αριθμόν 5256/ 19.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ. εδώ).



Με Εκτίμηση

O πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Μανώλης Κατσαράκης



'Έναρξη ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία από τις 23/2/26
'Έναρξη ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία από τις 23/2/26
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ : ΕΥΧΧΕΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ : ΕΥΧΧΕΣ
