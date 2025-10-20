2025-10-20 12:11:58
Φωτογραφία για Μυθοπλασία στην ΕΡΤ: 11 σειρές, 4 ήδη στον αέρα, οι επόμενες πρεμιέρες
Η φετινή παραγωγή μυθοπλασίας της ΕΡΤ περιλαμβάνει συνολικά 11 σειρές, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν βγει στον αέρα μόνο τέσσερις, όπως αναφέρει η Reallife.

Πρώτη στην προγραμματισμένη σειρά πρεμιέρας φαίνεται να είναι η δραματική σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο», η οποία εκτυλίσσεται στη Σέριφο του 1916 κατά τη διάρκεια της αιματηρής απεργίας των μεταλλωρύχων.

Στο καστ συμμετέχουν οι Σταύρος Σβήγκος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάνα Πολυχρονίδη και άλλοι. Η σειρά αναμένεται να προβάλλεται στην ΕΡΤ1 μέσα στον Νοέμβριο.

Πριν το τέλος του 2025, προγραμματίζονται επίσης οι πρεμιέρες του ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαΐα και του πρωτότυπου προγράμματος αυτοσχεδιασμού «Λεωφόρος Μεσογείων» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Πηγή: tvnea.com
Το σόου που φέρνει ξανά στη ζωή τους αγαπημένους ήρωες του «Πάρα πέντε»
Το σόου που φέρνει ξανά στη ζωή τους αγαπημένους ήρωες του «Πάρα πέντε»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/10/2025)
