2025-10-20 12:11:58
Φωτογραφία για Το σόου που φέρνει ξανά στη ζωή τους αγαπημένους ήρωες του «Πάρα πέντε»
Ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε συνεργασία με το κανάλι, ετοιμάζει ένα πρωτόγνωρο τηλεοπτικό αφιέρωμα για τη δημοφιλή σειρά «Πάρα Πέντε», που έχει αφήσει εποχή στο ελληνικό κοινό. Αν και ο ίδιος σε σχετικό κάλεσμα προς τους φαν της σειράς έκανε λόγο για το «50ο επεισόδιο», στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα κανονικό επεισόδιο, αλλά για ένα ειδικό σόου, το οποίο θα συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας, σκετς και διαδραστικά στιγμιότυπα, όπως αναφέρει η Realnews.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο Καπουτζίδης θα αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή και οικοδεσπότη, οδηγώντας τους τηλεθεατές σε ένα μοναδικό reunion με τους αγαπημένους ήρωες της σειράς. Το reunion θα γυριστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, με την παρουσία κοινού, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα ζωντανής συμμετοχής και νοσταλγίας για τους φαν.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος, έχουν προγραμματιστεί 3-4 ολοκαίνουριες σκηνές που θα φέρουν ξανά στη ζωή τους χαρακτήρες Σπύρο, Ντάλια, Φώτη, Ζουμπουλία και Αγγέλα, προσφέροντας στιγμές γέλιου, συγκίνησης και ανατροπής. Οι σκηνές αυτές θα μπλέκουν το χιούμορ και τα χαρακτηριστικά της πρωτότυπης σειράς με νέα στοιχεία, δημιουργώντας μια ανανεωμένη εμπειρία για το κοινό.


Τα γυρίσματα του reunion προγραμματίζονται για τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η μετάδοση του ειδικού αφιερώματος αναμένεται μετά τις 20 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους τηλεθεατές να ζήσουν ξανά την ατμόσφαιρα της αγαπημένης τους σειράς μέσα από ένα πρωτότυπο και ξεχωριστό τηλεοπτικό γεγονός.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA!
Μυθοπλασία στην ΕΡΤ: 11 σειρές, 4 ήδη στον αέρα, οι επόμενες πρεμιέρες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μυθοπλασία στην ΕΡΤ: 11 σειρές, 4 ήδη στον αέρα, οι επόμενες πρεμιέρες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Open φέρνει δύο νέες εκπομπές – «The Real View» και «Ώρα για TV» κάνουν πρεμιέρα - Όλο το ρεπορτάζ
Το Open φέρνει δύο νέες εκπομπές – «The Real View» και «Ώρα για TV» κάνουν πρεμιέρα - Όλο το ρεπορτάζ
Ναταλία Γερμανού:
Ναταλία Γερμανού: "Ο Ηλίας Ψινάκης προσπάθησε πάρα πολύ να αποφευχθεί η στράτευση Ρουβά, με όλα τα μέσα"
Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση - Ντρέπομαι πάρα πολύ να πάρω να ζητήσω δουλειά...
Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση - Ντρέπομαι πάρα πολύ να πάρω να ζητήσω δουλειά...
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
H Google φέρνει το AI Mode και στην Ελλάδα
H Google φέρνει το AI Mode και στην Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ναταλία Γερμανού: Δεν πιστεύω ότι χαλάνε οι φιλίες όταν είσαι στην απέναντι ζώνη
Ναταλία Γερμανού: Δεν πιστεύω ότι χαλάνε οι φιλίες όταν είσαι στην απέναντι ζώνη
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα ΄΄Η φωνή του Βάλτου΄΄ τεύχος 197
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα ΄΄Η φωνή του Βάλτου΄΄ τεύχος 197
Γιατί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει το βλέμμα στραμμένο στη Σαουδική Αραβία
Γιατί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει το βλέμμα στραμμένο στη Σαουδική Αραβία
Άγιος έρωτας - Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους
Άγιος έρωτας - Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο