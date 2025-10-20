Ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε συνεργασία με το κανάλι, ετοιμάζει ένα πρωτόγνωρο τηλεοπτικό αφιέρωμα για τη δημοφιλή σειρά «Πάρα Πέντε», που έχει αφήσει εποχή στο ελληνικό κοινό. Αν και ο ίδιος σε σχετικό κάλεσμα προς τους φαν της σειράς έκανε λόγο για το «50ο επεισόδιο», στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα κανονικό επεισόδιο, αλλά για ένα ειδικό σόου, το οποίο θα συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας, σκετς και διαδραστικά στιγμιότυπα, όπως αναφέρει η Realnews.Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο Καπουτζίδης θα αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή και οικοδεσπότη, οδηγώντας τους τηλεθεατές σε ένα μοναδικό reunion με τους αγαπημένους ήρωες της σειράς. Το reunion θα γυριστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, με την παρουσία κοινού, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα ζωντανής συμμετοχής και νοσταλγίας για τους φαν.Για τις ανάγκες του αφιερώματος, έχουν προγραμματιστεί 3-4 ολοκαίνουριες σκηνές που θα φέρουν ξανά στη ζωή τους χαρακτήρες Σπύρο, Ντάλια, Φώτη, Ζουμπουλία και Αγγέλα, προσφέροντας στιγμές γέλιου, συγκίνησης και ανατροπής. Οι σκηνές αυτές θα μπλέκουν το χιούμορ και τα χαρακτηριστικά της πρωτότυπης σειράς με νέα στοιχεία, δημιουργώντας μια ανανεωμένη εμπειρία για το κοινό.Τα γυρίσματα του reunion προγραμματίζονται για τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η μετάδοση του ειδικού αφιερώματος αναμένεται μετά τις 20 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους τηλεθεατές να ζήσουν ξανά την ατμόσφαιρα της αγαπημένης τους σειράς μέσα από ένα πρωτότυπο και ξεχωριστό τηλεοπτικό γεγονός.Πηγή: tvnea.com