H περιοχή έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων, με ποσοστό 32,15%.



Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας βρίσκεται η μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν και προβλέπονται στην ευρύτερη περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, με προοπτική το ελληνικό φάρμακο να καταστεί πρωταγωνιστής.



Στρατηγική, στην οποία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά οι πολιτικές επιλογές Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας για περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων, όπως επιβεβαίωσε και η πρόσφατη επίσκεψη στη χώρα, της Αυτού Εξοχότητος Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, ο οποίος εκτός από παράγοντες της Πολιτείας συναντήθηκε και συνομίλησε με εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, θυμίζουμε ότι βρέθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας και προσέλκυσης επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, της φαρμακοβιομηχανίας, των κατασκευών και των πρώτων υλών.



