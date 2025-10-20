2025-10-20 12:11:57

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Άννα Πανταζή. Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε στην εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται», η οποία συνεχίζεται για όγδοη σεζόν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και σχολίασε τους τίτλους «βασιλείας», τους οποίους, όπως τόνισε, δεν αποδέχεται.



«Η ευγνωμοσύνη είναι η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Λες καλύτερα δε γίνεται, αλλά κάθε χρόνο αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να καλυτερέψει. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να μην βαραίνουμε την ψυχολογία των τηλεθεατών», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.



«Δεν πιστεύω στο πολίτευμα της βασιλείας, οπότε και δεν πιστεύω σε αυτούς τους τίτλους. Δέχομαι τον τίτλο της «καλής παρουσιάστριας», όταν προέρχεται από συναδέλφους, που εκτιμώ, το απολαμβάνω ως κομπλιμέντο, και από τον κόσμο. Έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου στην τηλεόραση. Δηλαδή όταν βλέπω παλαιότερες εκπομπές μου, τα πρώτα Mega Star ήμουν λίγο σαν αγγουράκι».



Όσον αναφορά τον ανταγωνισμό, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Τα πάντα έχουν αλλάξει στην τηλεόραση. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτό που για εμάς είναι ζόρικο, για τον τηλεθεατή είναι καλό. Έχει επιλογές. Δεν πιστεύω ότι χαλάνε οι φιλίες όταν είσαι στην απέναντι ζώνη.



Πηγή: tvnea.com



