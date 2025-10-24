2025-10-24 00:14:09
Φωτογραφία για Τιμητική Εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά



 Τιμητική Εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά

 Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, 18:30

 Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα)

Με αφορμή το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σας προσκαλούν στην εκδήλωση

«Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος»,

μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση και τη διδασκαλία της κβαντικής φυσικής στην Ελλάδα.

Τιμούμε τον Στέφανο Τραχανά για το έργο του ως πανεπιστημιακού δασκάλου, συγγραφέα και δημιουργού ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων — και για τη βαθιά παιδαγωγική σχέση που καλλιέργησε με τους μαθητές του.

 Δείτε την πρόσκληση εδώ https://www.uoc.gr/t%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA.../

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ https://www.uoc.gr/.../%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE


