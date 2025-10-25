2025-10-25 09:54:17
Φωτογραφία για Τουριστικό τρένο αναπτύχθηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων επιβατών
Το τουριστικό τρένο YINLV αναπτύχθηκε από την CRRC Changchun και τον Όμιλο Σιδηροδρόμων της Κίνας Harbin για να προσφέρει στους επιβάτες «μέσης και ηλικιωμένης ηλικίας» ένα «άνετο, υψηλής ποιότητας» ταξίδι. Το CRRC δήλωσε ότι το τρένο «ενσωματώνει την τεχνολογία με την ανθρώπινη φροντίδα», αντανακλώντας τον «προσεγμένο σχεδιασμό και την σχολαστική προσοχή του σε φιλικά προς τους
Το Stars System επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star
Το Stars System επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star
Δρόμοι Παλιοί από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
"Δρόμοι Παλιοί" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας
ΗΠΑ: Εκκένωση επιβατών μετά από αποκόλληση 4 βαγονιών τρένου στο Μπρονξ
Ένα μαγικό νέο χριστουγεννιάτικο τρένο θα συνδέσει τη Ρώμη με το Μόναχο αυτόν τον Δεκέμβριο
Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
Το νέο τρένο υψηλής ταχύτητας ICE L κάνει πρεμιέρα στη Γερμανία
«Τρομεροί γονείς» έρχεται Σάββατο και Κυριακή στον ALPHA
25 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού
ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Κ. Κυρανάκης: Δεν δώσαμε έγκριση για μετατροπή σε ποδηλατόδρομο της σιδηροδρομικής γραμμή Πελοποννήσου
Αποχώρηση – έκπληξη από το «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο Αντώνης Παπαδάκης φεύγει από τον ΑΝΤ1 μετά από 26 χρόνια
