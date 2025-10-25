





Η 25η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης.

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Ωστόσο, η έγκαιρη ανίχνευσή του αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά ίασης, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο.

Η πρόληψη και η ενημέρωση αποτελούν τα ισχυρότερα «όπλα» στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Οι ειδικοί συνιστούν τακτική αυτοεξέταση, ετήσιο κλινικό έλεγχο από γιατρό και μαστογραφία σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Παράλληλα, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με ισορροπημένη διατροφή, σωματική άσκηση και αποφυγή επιβλαβών συνηθειών, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Η ροζ κορδέλα, σύμβολο ελπίδας και αλληλεγγύης, παραμένει μήνυμα στήριξης προς όλες τις γυναίκες που δίνουν ή έδωσαν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού, καθώς και υπενθύμιση πως η ενημέρωση και η πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία κάθε γυναίκας.

Ας θυμόμαστε πως η φροντίδα του εαυτού μας είναι πράξη δύναμης, αγάπης και σεβασμού προς τη ζωή. Η πρόληψη δεν είναι φόβος — είναι ελπίδα, είναι γνώση, είναι επιλογή ζωής.

Πηγή: tvnea.com