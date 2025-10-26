Όσα θα δούμε στα επεισόδια 22-25ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22Η Αλίκη με την Φρίντα σκαλίζουν το παρελθόν και την υπόθεση του φόνου της Βασιλικής Ασλάνογλου, ενώ ο Άρης ρωτά τον Βλάσση για τη δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου. Κι ενώ εκείνος κατηγορεί τον Χατζημήτρο, ο Άρης παρατηρεί ένα καπέλο σοφέρ στα πράγματά του. Η Αλίκη βρίσκει άρθρα του Φιλιππόπουλου που αμφισβητούν ότι δολοφόνος της Βασιλικής ήταν ο Αλέξανδρος και ρωτάει ευθέως τον Άρη τι παραπάνω γνωρίζει για τον φόνο της Βασιλικής… Ο Χαραλάμπης αρχίζει να καταλαβαίνει το σχέδιο του Χατζημήτρου και ζητάει εγγυήσεις, η θέση του, όμως, είναι ήδη δύσκολη. Ο Άρης δημοσιεύει τη φωτογραφία της πρώτης γυναίκας του Ρήγα για να μάθουν το όνομά της. Ένας νέος γρίφος φτάνει στον αστυνόμο Κομνηνό, που τον οδηγεί στο Grand Hotel και σε ένα παιχνίδι με κλειδιά, το οποίο τελικά καλούνται να λύσουν η Αλίκη και ο Άρης ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο με τα κλειδιά και συνειδητοποιούν πως κάποιος προσπαθεί να τους αποκαλύψει ένα όνομα… Νίκος Μήχας! Αυτό το στοιχείο θα βοηθήσει τον Χρόνη να ανακαλύψει πολλά για τον θάνατο της Λυδίας, ο οποίος φαίνεται να έχει πολλά κοινά σημεία με αυτόν του Ιεζεκιήλ… Ένα ολόκληρο κόλπο στήνεται για να μπορέσουν να παγιδέψουν τον Ρήγα και να καταλάβουν τη σχέση που είχε με αυτόν τον Νίκο Μήχα. Και μέσα σε όλα αυτά, η Φρίντα αποφασίζει να εξομολογηθεί τον έρωτά της στον Άρη... Ο Διονύσης τηλεφωνεί στην αστυνομία και αποκαλύπτει ένα στοιχείο που ανυπομονούσαν να ακούσουν… Η Αλίκη μαθαίνει από την Στέλλα όσα άκουσε στη φυλακή για την δολοφονία του Πέτρου και η αναφορά στο όνομα του Χατζημήτρου της κινεί την περιέργεια και αποφασίζει να μάθει περισσότερα για αυτόν.ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 24 & 25Ο Άρης έρχεται σε δύσκολη θέση τόσο από το φιλί της Φρίντας, όσο και από τον φόβο ότι η Αλίκη θα ανακαλύψει την σχέση του με τον Χατζημήτρο. Ο Ρήγας αισθάνεται ότι απειλείται και προσπαθεί να πάρει μέτρα ασφαλείας εν όψει της δημοπρασίας που θα λάβει χώρα στο Grand Hotel. Η υπόθεση της απαγωγής περιπλέκεται, καθώς τα νέα στοιχεία οδηγούν σε ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα και σε μια εξαφάνιση που συνέβη χρόνια πριν… Ο Άρης άθελά του πληγώνει την Φρίντα, κάτι που οδηγεί σε μια νέα σύγκρουση με την Αλίκη. Αυτό θα τον κάνει για πρώτη φορά να χάσει τον έλεγχο και να της αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό του: τον έρωτά του γι’ αυτήν…Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη από το φιλί του Άρη και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το σοκ της όταν μαθαίνει από τον Χαραλάμπη ότι ο Άρης έχει κάποια κρυφή συνεργασία με τον Χατζημήτρο, μια που υπάρχει το όνομά του στις επιταγές του Χατζημήτρου. Ένα ανώνυμο σημείωμα θα οδηγήσει τόσο την Αλίκη όσο και τον Άρη στη ρεσεψιόν για να παραλάβουν ένα δέμα που περιέχει ένα ακόμη στοιχείο… H Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταλήγουν πως μέσα στα αντικείμενα της δημοπρασίας πρέπει να είναι κρυμμένο ένα μυστικό που θα τους φέρει πιο κοντά στην αλήθεια…Πηγή: tvnea.com