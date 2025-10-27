Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
2025-10-27 17:27:59
Μια πλήρως λειτουργική, ασφαλή και σύγχρονη διπλή σιδηροδρομική γραμμή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση μέχρι τον Αύγουστο του 2026.Κωστας Παπαχλιμιντζοςparapolitika.gr «Κρυφός» στόχος του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η διαδρομή από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη με το τρένο να διανύεται από τότε και στο εξής σε λιγότερο από τέσσερις sidirodromikanea
