2025-10-27 17:27:59
Φωτογραφία για Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Μια πλήρως λειτουργική, ασφαλή και σύγχρονη διπλή σιδηροδρομική γραμμή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση μέχρι τον Αύγουστο του 2026.Κωστας Παπαχλιμιντζοςparapolitika.gr «Κρυφός» στόχος του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η διαδρομή από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη με το τρένο να διανύεται από τότε και στο εξής σε λιγότερο από τέσσερις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
Το σόι σου - Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές πριν την πρεμιέρα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το σόι σου - Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές πριν την πρεμιέρα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας
Το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας
Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
"Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό"
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των σιδηροδρομικών συγκρούσεων στο Δοξαρά
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των σιδηροδρομικών συγκρούσεων στο Δοξαρά
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]