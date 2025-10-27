2025-10-27 17:16:13
Φωτογραφία για Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώefkozani.grΗ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ επί της οδού Λαρίσης στην Κοζάνη, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης και προϋπολογισμό 37.019,54 ευρώ (με ΦΠΑ).Η μελέτη αφορά τη στατική και τεχνική τεκμηρίωση ενός σύγχρονου sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό"
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
Η αλλαγή στη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ.
Η αλλαγή στη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ.
Σημαντική ρωσική στρατιωτική σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε από έκρηξη κοντά στο Λένινγκραντ
Σημαντική ρωσική στρατιωτική σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε από έκρηξη κοντά στο Λένινγκραντ
Φιλόδοξη σιδηροδρομική σήραγγα του Γιβραλτάρ που θα γεφυρώσει την Ευρώπη με την Αφρική έως το 2040, αντιμετωπίζει κόστος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ
Φιλόδοξη σιδηροδρομική σήραγγα του Γιβραλτάρ που θα γεφυρώσει την Ευρώπη με την Αφρική έως το 2040, αντιμετωπίζει κόστος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των σιδηροδρομικών συγκρούσεων στο Δοξαρά
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των σιδηροδρομικών συγκρούσεων στο Δοξαρά
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών