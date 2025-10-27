2025-10-27 17:16:13

Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώefkozani.grΗ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ επί της οδού Λαρίσης στην Κοζάνη, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης και προϋπολογισμό 37.019,54 ευρώ (με ΦΠΑ).Η μελέτη αφορά τη στατική και τεχνική τεκμηρίωση ενός σύγχρονου sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ