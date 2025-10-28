





Η μύτη του Εβραίου μοιάζει με 6

Σε μια χώρα της οποίας κυρίαρχο δόγμα ήταν η ρατσιστική ιδεολογία, μόνο παράδοξο δεν είναι πως η βιολογία, ή καλύτερα η “βιολογία”, μαζί με την ιστορία και τη φυσική αγωγή περιλαμβανόταν στα μαθήματα που είχαν περίοπτη θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τηρούσαν απαρέγκλιτα οι εκπαιδευτικοί, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της Εθνικής Σοσιαλιστικής Ένωσης Εκπαιδευτικών, του βραχίονα δηλαδή του ναζιστικού καθεστώτος με το οποίο εξασφαλιζόταν η ιδεολογική συγκρότηση και πειθαρχία των εκπαιδευτικών.Ότι η διδασκαλία της βιολογίας ήταν μεγίστης σημασίας για το 3ο Ράιχ, ήταν συνέπεια του γεγονότος πως το αντικείμενο αυτό μπορούσε, διαστρεβλωμένο, να συνδεθεί άμεσα με τα κύρια ιδεολογικά μοτίβα του ναζιστικού καθεστώτος και να εξυπηρετήσει τη διάδοση και αποδοχή τους.Το δόγμα “Αίμα και Γη“, σύμφωνα με το οποίο το συνεχές και καθαρό εθνικό σώμα (αίμα) συνδεόταν αναπόσπαστα και μυστηριακά με την περιοχή εγκατάστασής του (Γη) -για να δηλωθεί η αντίθεση του εδραίου τρόπου ζωής της άριας γερμανικής αγροτιάς με τον εβραϊκό, κυρίως νομαδισμό- εμπεδωνόταν με την αξιοποίηση της θεωρίας της κληρονομικότητας και τη διδασκαλία μιας οικολογίας που συνδέει άρρηκτα τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ψυχοσύνθεση ενός λαού με το κλίμα και το έδαφος στο οποίο ζει. Το δόγμα του “Ζωτικού Χώρου“, που αναγνώριζε στον γερμανικό λαό το ηθικό δικαίωμα να επεκτείνει, χάριν της ευημερίας του, τα γεωγραφικά όρια του κράτους, στον ανελέητο και αναπόφευκτο αγώνα που διεξάγεται μεταξύ των φυλών επιχειρηματολογείτο με τη συνδρομή της θεωρίας της εξέλιξης.Για τους λόγους αυτούς τα σχολικά προγράμματα σπουδών που εισήχθησαν το 1938 στη Γερμανική εκπαίδευση, εφάρμοζαν ό,τι εννοούσε ο Paul Brohmer, ο παλαιός μαθητής του Haeckel και πλέον εξέχουσα φυσιογνωμία της διδακτικής της βιολογίας στο 3ο Ράιχ, λέγοντας πως: “H διδασκαλία της βιολογίας πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με τα ηθικά και ιδεολογικά ζητήματα“, και πραγμάτωναν το αίτημα του ιδρυτή Εθνικής Σοσιαλιστικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Hans Schemm, “οι μαθητές να σκέπτονται ταυτόχρονα, τόσο με βιολογικούς, όσο και με εθνικούς όρους“, που άλλωστε ήταν ο εμπνευστής του αποφθέγματος πως: “Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι η πολιτικά εφαρμοσμένη βιολογία“.Τα σχολικά εγχειρίδια, οι οδηγοί διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, το εποπτικό υλικό, όλα ήταν συνταγμένα, ώστε διά της διδασκαλίας της κληρονομικότητας, της βιολογίας της αναπαραγωγής, του νόμου της Φυσικής Επιλογής να επισημαίνουν τους κινδύνους του “φυλετικού εκφυλισμού”, την ανάγκη της διατήρησης της κληρονομικής υγείας και το φυσικό δικαίωμα της επιβολής του ισχυρότερου στον ασθενέστερο. Έτσι οι μαθητές διαπαιδαγωγούνταν ώστε να επικροτούν τις ρατσιστικές και ευγονικές πολιτικές του καθεστώτος, που περιλάμβαναν τη στείρωση πασχόντων από κληρονομικά ή ψυχιατρικά νοσήματα, ακόμη και την ευθανασία τους, προκειμένου να διαφυλαχτεί η καθαρότητα του γερμανικού αίματος και να διατηρηθεί η υψίστης σημασίας κληρονομική υγεία του.Για να εξυπηρετηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα το μάθημα της βιολογίας διδασκόταν σε όλες τις τάξεις για δύο ώρες, και άλλα αντικείμενα που κατά παράδοξο τρόπο είχαν υποβαθμιστεί, όπως η Χημεία και τα Μαθηματικά, περιελάμβαναν στην ύλη τους εφαρμογές και παραδείγματα που αντλούνταν από βιολογικά αντικείμενα, ενώ η διδασκαλία των θρησκευτικών, που θα μπορούσε να εγείρει ηθικά ερωτήματα, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1930 περιορίστηκε ή καταργήθηκε. Τα περισσότερα σχολεία δεν ήταν μεικτά, ώστε να διαφοροποιείται η εκπαίδευση των αγοριών από τα κορίτσια.Εκφυλισμός του λαού-Θάνατος του λαούΟι μαθητές διδάσκονταν την ταξινόμηση των διαφόρων φυλών, έκαναν μαθήματα κρανιομετρίας, διδάσκονταν την κληρονομικότητα των φυσικών και διανοητικών χαρακτηριστικών και μελετούσαν με τη βοήθεια διαφανειών και μικρών ταινιών τις διαφορές ανάμεσα στα αμιγή φυλετικώς άτομα και σε εκείνα που λόγω φυλετικών επιμειξιών ήταν κατώτερα και από κληρονομική άποψη μειονεκτικά. Το 1938 ο Alfred Vogel, ένας από τους συντάκτες του προγράμματος σπουδών για τη βιολογία και διευθυντής δημοτικού σχολείου στη Βάδη, παρήγαγε μια σειρά αντισημιτικών χαρτών, ως εκπαιδευτικό υλικό του νέου προγράμματος σπουδών. Αυτό συνοδευόταν από ένα βιβλίο εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της βιολογίας στο δημοτικό.Η περίθαλψη 130 ψυχικά ασθενών κοστίζει όσο η κατασκευή 17 οικιών για υγιείς οικογένειες της εργατικής τάξης.Σύγκριση γερμανόπουλων με εβραιόπουλαO Vogel σύστηνε στους δασκάλους να δημιουργούν στους σχολικούς κήπους μια “φυλετική γωνιά” προκειμένου να αποδειχτεί ότι οι διασταυρώσεις μεταξύ καθαρών ποικιλιών παράγουν πιο εύρωστα και υγιή φυτά σε σχέση με τις διασταυρώσεις μεταξύ καθαρών και υβριδίων. Ο Vogel συμβούλευε τους δασκάλους να συσχετίζουν τα αποτελέσματα αυτών των διασταυρώσεων με την ανθρώπινη κοινωνία και να παροτρύνουν τους μαθητές τους να μην εστιάζουν μόνο στα εμφανή γνωρίσματα των εμβίων όντων, αλλά και στα “κρυμμένα”, καθώς σε κοινωνικό επίπεδο έπρεπε να υπάρχει προσοχή. Ενέδρευε ο κίνδυνος κάποιος να ήταν Εβραίος, ακόμη και αν δεν έμοιαζε με Εβραίο, ή δεν θρησκευόταν με βάση το Εβραϊκό τυπικό. Γενικότερα όμως οι σχολικοί κήποι αποτελούσαν για τη ναζιστική παιδαγωγική ένα σημαντικό στοιχείο του σχολικού προγράμματος, καθώς θα έπρεπε να αποτελούν μια μικρογραφία της “εθνικής κοινότητας” στην οποία οι μαθητές ασκούσαν τις φυσικές δεξιότητές τους, μάθαιναν να καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά και διδάσκονταν την αίσθηση του καθήκοντος και της υπευθυνότητας απέναντι στο Ράιχ και τους σκοπούς τους.Στους χάρτες του Vogel οι Εβραίοι παρουσιάζονταν ως απάτριδες εισβολείς που αποσκοπούσαν σε συνεργασία με τους Μασώνους, στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική κυριαρχία. Στους ίδιους χάρτες επισημαινόταν το επαχθές οικονομικό κόστος για τη λειτουργία ιδρυμάτων που περιθάλπουν ψυχικά και διανοητικά ασθενείς, που θα μπορούσε να διατεθεί για την πρόοδο και την ευημερία του Γερμανικού λαού.Η περίθαλψη των ασθενών από κληρονομικά νοσήματα κοστίζει πάνω από 50.000 μάρκα, ως την ηλικία των 60 ετών.

Η διδασκαλία της βιολογίας στα κορίτσια αποσκοπούσε στο να τους αναπτύξει το μητρικό ένστικτο, να τα προετοιμάσει για τον έγγαμο βίο, τη φροντίδα του μωρού και της οικογένειας, την παροχή πρώτων βοηθειών και γενικά την προσφορά τους στην οικογενειακή και εθνική οικονομία.Κλείνοντας το μικρό σημείωμά μας, ας επισημάνουμε πως η επιτυχία του ναζιστικού καθεστώτος, ήταν πρωτίστως η επιτυχία της εκπαίδευσής του. Χωρίς αυτήν, δεν θα είχε διατηρηθεί και υπηρετηθεί ένας καθεστώς, που από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, όλα έδειχναν ότι θα οδηγούσε στα 70 εκατομμύρια νεκρών που θρήνησε, εξαιτίας του η ανθρωπότητα.Για τη σύνταξη του άρθρου αξιοποιήθηκαν οι πηγές:https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/indoctrinating-youthhttps://spartacus-educational.com/GEReducation.htmhttps://www.bbc.com/bitesize/guides/z897pbk/revision/2Education in Nazi Germany (Lisa Pine)Πηγή:https://www.biology4u.gr/?p=4102