Παίζεις με τη ραδιενέργεια;

2025-10-28 10:41:19
του Γ. Φασουλόπουλου από το ylikonet.gr
κάποτε κάποιοι δοκιμάσανε
ο Άλμπερ Κάρλτον Γκίλμπερτ (1884 – 1961), αθλητής με συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, γιατρός απ το Γέιλ, επαγγελματίας «μάγος» και διάσημος κατασκευαστής παιχνιδιών απ το 1907, πρότεινε το 1950 το σετ «Εργαστήριο Ατομικής Ενέργειας»
“μάγος”, αθλητής, “παιχνιδάς”
Είχε προηγηθεί το «χημικός εξοπλισμός», το 1941, που απευθύνθηκε – βεβαίως, στα αγόρια
Στη θήκη φυλάσσονταν – ξεκινώ απ τα ακίνδυνα- τρία έντυπα, ένα εγχειρίδιο λειτουργίας, ένα εκλαϊκευτικό για την ατομική διάσπαση και ένα κυβερνητικό έντυπο για το Ουράνιο
Επίσης υπήρχαν πλαστικές σφαίρες για χημική μοντελοποίηση, φακοί παρατήρησης, ηλεκτροσκόπιο, θάλαμος νέφωσης, διάταξη παρατήρησης σπινθηρισμών
Αλλά και υλικά για εντελώς επικίνδυνα παιχνίδια. Τέσσερα δοχεία με μέταλλα Ουρανίου, τρία δοχεία με ασθενείς ραδιενεργές πηγές. Μια πηγή σωματιδίων α & β (Pb -210), μια πηγή σωματιδίων β (Ru – 106), μια πηγή ακτινοβολίας γ (Zn – 65). O σπινθηρογράφος είχε ενσωματωμένη μια πηγή σωματιδίων α (Po – 210)
Οι προστατευτικές οδηγίες θεωρούσαν ως συνθήκες «ασφαλούς λειτουργίας» την αποφυγή της πλήρους έκθεσης των ραδιενεργών υλικών έξω απ τις θήκες τους και κυρίως την αποφυγή επαφής με το δέρμα
Το «Εργαστήριο Ατομικής Ενέργειας» βγήκε στην αγορά το 1950 με καλές συστάσεις
Η παιδαγωγός Δρ. Γκρέις Λάνγκτον το πρότεινε διότι
“ενισχύει την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας – καμία νύξη για την ατομική βόμβα”
Αποσύρθηκε το 1951, όχι για την επικινδυνότητά του αλλά γιατί ήταν ακριβό και εμπορικά ασύμφορο. Η τιμή του ήταν 50$ που αντιστοιχεί σε δεκαπλάσια αξία σήμερα
Η περιγραφή προέκυψε απ την παρακολούθηση του επόμενου τρίλεπτου βίντεο. Το διαπραγματεύεται η Βούλα Σαριδάκη, μια ελληνικής καταγωγής ιστορικός της επιστήμης με διδακτορικό απ το Virginia Tech, και τώρα έφορος στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Σικάγο. Τα αγγλικά της δεν αποτελούν εμπόδιο
για τον Γκίλμπερτ, από δω
για το παίγνιο, κι από δω
για την Σαριδάκη, εδώ
αφορμή το άρθρο του Χρήστου Δεμέτη
με αφορμή το ραδιενεργό «παιχνίδι»
διαπίστωσα ότι περί το 1930, η ραδιενέργεια πέτυχε να γίνει μόδα
καλλυντικά με Θόριο & Ράδιο
ενεργειακά ποτά
ραδιενεργή πούδρα
πρόσεξε το όνομα του κατασκευαστή – και Dr και Curie –
καμία σχέση μ αυτούς που έχεις στο μυαλό σου
οδοντόκρεμα για πολύ λευκά και χωρίς τερηδόνα δόντια – κυρίως με ραδιενεργό χαμόγελο
ρολόγια για να βλέπεις την ώρα και τη νύχτα
το ένα του 1920, το άλλο του 1950
τα πράγματα όμως δεν συνέχισαν να είναι μοδάτα
οι εργαζόμενες στις επιχειρήσεις παραγωγής σχετικών προϊόντων, γνωστές ως “γυναίκες φαντάσματα”, αφού τα ρούχα τους έλαμπαν απ τα ίχνη της ραδιενεργού πρώτης ύλης που χειρίζονταν
όταν ασθένησαν έγιναν “οι γυναίκες του ραδίου”
και μετά από συνδικαλιστικούς αγώνες εικοσαετίας πέτυχαν αποζημιώσεις και αποδοχή των κινδύνων απ την παρασκευή και χρήση τέτοιων προϊόντων
οι γυναίκες του ραδίου
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ομάδα Γερμανών επιστημόνων έκλεψε όλο το Θόριο που μπόρεσαν
Η αποστολή « Άλσος» νόμισε ότι θα χρησιμοποιούσαν τα βαριά στοιχεία για τη βελτίωση του Ουρανίου που θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή της γερμανικής ατομικής βόμβας
Αλλά, όχι Αποστόλη – “δεν παίζει άγχος”
Όταν οι συμμαχικοί πράκτορες συνέλαβαν και ερεύνησαν τον εκπρόσωπο μιας γερμανικής χημικής εταιρείας, αποκαλύφθηκε ότι οι επιστήμονες δεν επεδίωκαν να αναπτύξουν ατομικά όπλα
Απλά εξασφάλισαν υλικό για να φτιάξουν «οδοντόκρεμα Θορίου»
Πηγή:https://ylikonet.gr/
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠαράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ