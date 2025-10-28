Παίζεις με τη ραδιενέργεια;

του Γ. Φασουλόπουλου από το ylikonet.grκάποτε κάποιοι δοκιμάσανεο Άλμπερ Κάρλτον Γκίλμπερτ (1884 – 1961), αθλητής με συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, γιατρός απ το Γέιλ, επαγγελματίας «μάγος» και διάσημος κατασκευαστής παιχνιδιών απ το 1907, πρότεινε το 1950 το σετ «Εργαστήριο Ατομικής Ενέργειας»“μάγος”, αθλητής, “παιχνιδάς”Είχε προηγηθεί το «χημικός εξοπλισμός», το 1941, που απευθύνθηκε – βεβαίως, στα αγόριαΣτη θήκη φυλάσσονταν – ξεκινώ απ τα ακίνδυνα- τρία έντυπα, ένα εγχειρίδιο λειτουργίας, ένα εκλαϊκευτικό για την ατομική διάσπαση και ένα κυβερνητικό έντυπο για το ΟυράνιοΕπίσης υπήρχαν πλαστικές σφαίρες για χημική μοντελοποίηση, φακοί παρατήρησης, ηλεκτροσκόπιο, θάλαμος νέφωσης, διάταξη παρατήρησης σπινθηρισμώνΑλλά και υλικά για εντελώς επικίνδυνα παιχνίδια. Τέσσερα δοχεία με μέταλλα Ουρανίου, τρία δοχεία με ασθενείς ραδιενεργές πηγές. Μια πηγή σωματιδίων α & β (Pb -210), μια πηγή σωματιδίων β (Ru – 106), μια πηγή ακτινοβολίας γ (Zn – 65). O σπινθηρογράφος είχε ενσωματωμένη μια πηγή σωματιδίων α (Po – 210)Οι προστατευτικές οδηγίες θεωρούσαν ως συνθήκες «ασφαλούς λειτουργίας» την αποφυγή της πλήρους έκθεσης των ραδιενεργών υλικών έξω απ τις θήκες τους και κυρίως την αποφυγή επαφής με το δέρμαΤο «Εργαστήριο Ατομικής Ενέργειας» βγήκε στην αγορά το 1950 με καλές συστάσειςΗ παιδαγωγός Δρ. Γκρέις Λάνγκτον το πρότεινε διότι“ενισχύει την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας – καμία νύξη για την ατομική βόμβα”Αποσύρθηκε το 1951, όχι για την επικινδυνότητά του αλλά γιατί ήταν ακριβό και εμπορικά ασύμφορο. Η τιμή του ήταν 50$ που αντιστοιχεί σε δεκαπλάσια αξία σήμεραΗ περιγραφή προέκυψε απ την παρακολούθηση του επόμενου τρίλεπτου βίντεο. Το διαπραγματεύεται η Βούλα Σαριδάκη, μια ελληνικής καταγωγής ιστορικός της επιστήμης με διδακτορικό απ το Virginia Tech, και τώρα έφορος στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Σικάγο. Τα αγγλικά της δεν αποτελούν εμπόδιο

για τον Γκίλμπερτ, από δωγια το παίγνιο, κι από δωγια την Σαριδάκη, εδώαφορμή το άρθρο του Χρήστου Δεμέτημε αφορμή το ραδιενεργό «παιχνίδι»διαπίστωσα ότι περί το 1930, η ραδιενέργεια πέτυχε να γίνει μόδακαλλυντικά με Θόριο & Ράδιοενεργειακά ποτάραδιενεργή πούδραπρόσεξε το όνομα του κατασκευαστή – και Dr και Curie –καμία σχέση μ αυτούς που έχεις στο μυαλό σουοδοντόκρεμα για πολύ λευκά και χωρίς τερηδόνα δόντια – κυρίως με ραδιενεργό χαμόγελορολόγια για να βλέπεις την ώρα και τη νύχτατο ένα του 1920, το άλλο του 1950τα πράγματα όμως δεν συνέχισαν να είναι μοδάταοι εργαζόμενες στις επιχειρήσεις παραγωγής σχετικών προϊόντων, γνωστές ως “γυναίκες φαντάσματα”, αφού τα ρούχα τους έλαμπαν απ τα ίχνη της ραδιενεργού πρώτης ύλης που χειρίζοντανόταν ασθένησαν έγιναν “οι γυναίκες του ραδίου”και μετά από συνδικαλιστικούς αγώνες εικοσαετίας πέτυχαν αποζημιώσεις και αποδοχή των κινδύνων απ την παρασκευή και χρήση τέτοιων προϊόντωνοι γυναίκες του ραδίουΚατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ομάδα Γερμανών επιστημόνων έκλεψε όλο το Θόριο που μπόρεσανΗ αποστολή « Άλσος» νόμισε ότι θα χρησιμοποιούσαν τα βαριά στοιχεία για τη βελτίωση του Ουρανίου που θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή της γερμανικής ατομικής βόμβαςΑλλά, όχι Αποστόλη – “δεν παίζει άγχος”Όταν οι συμμαχικοί πράκτορες συνέλαβαν και ερεύνησαν τον εκπρόσωπο μιας γερμανικής χημικής εταιρείας, αποκαλύφθηκε ότι οι επιστήμονες δεν επεδίωκαν να αναπτύξουν ατομικά όπλαΑπλά εξασφάλισαν υλικό για να φτιάξουν «οδοντόκρεμα Θορίου»Πηγή:https://ylikonet.gr/