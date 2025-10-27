2025-10-27 22:11:50

Ναι, η υγιής πέψη θέτει τον τόνο για την ημέρα μας, επηρεάζοντας την ενέργεια,



τη διάθεση και την εστίαση μέσω της ισχυρής σύνδεσης του εντερικού μας συστήματος και του εγκεφάλου μας!



Για αυτό πάντα ακολουθούμε ήπιες προσεγγίσεις που μπορούμε άνετα να επαναλαμβάνουμε με ασφάλεια.



Οι σκληρές προσεγγίσεις σε προβλήματα πέψης, υπόσχονται μεν γρήγορα αποτελέσματα αλλά προκαλούν ένταση και πολλές-πολλές άλλες ανισορροπίες!



Και όταν λέμε “υγιής πέψη” εννοούμε την αποτελεσματική διάσπαση των τροφών για την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και την αποβολή των αποβλήτων.



Για να πετύχουμε υγιή πέψη φροντίζουμε να τρώμε υγιεινά γεύματα,



να πίνουμε αρκετά υγρά,



να ασκούμεθα τακτικά,



να διαχειριζόμαστε το στρες και να δίνουμε προσοχή στη μάσηση και τη συχνότητα των γευμάτων μας



