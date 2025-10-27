2025-10-27 22:11:50
Φωτογραφία για Η υγιής πέψη δίνει τον τόνο της ημέρας μας.
Ναι, η υγιής πέψη θέτει τον τόνο για την ημέρα μας, επηρεάζοντας την ενέργεια,

τη διάθεση και την εστίαση μέσω της ισχυρής σύνδεσης του εντερικού μας συστήματος και του εγκεφάλου μας!

Για αυτό πάντα ακολουθούμε ήπιες προσεγγίσεις που μπορούμε άνετα να επαναλαμβάνουμε με ασφάλεια.

Οι σκληρές προσεγγίσεις σε προβλήματα πέψης, υπόσχονται μεν γρήγορα αποτελέσματα αλλά προκαλούν ένταση και πολλές-πολλές άλλες ανισορροπίες!

Και όταν λέμε “υγιής πέψη” εννοούμε την αποτελεσματική διάσπαση των τροφών για την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και την αποβολή των αποβλήτων.

Για να πετύχουμε υγιή πέψη φροντίζουμε να τρώμε υγιεινά γεύματα,

να πίνουμε αρκετά υγρά,

να ασκούμεθα τακτικά,

να διαχειριζόμαστε το στρες και να δίνουμε προσοχή στη μάσηση και τη συχνότητα των γευμάτων μας συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-ygiis-pepsi-dinei-panta-ton-tono-tis-imeras-mas/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τι είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Σέρρες;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Σέρρες;
STAR: Σε δεύτερες σκέψεις το κανάλι...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
STAR: Σε δεύτερες σκέψεις το κανάλι...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 3/10/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 29/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 26/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διαμάχη για τις εθνικές επετείους στα νηπιαγωγεία – Η τοποθέτηση της παιδαγωγού και η απάντηση του Σταύρου Μπαλάσκα
Διαμάχη για τις εθνικές επετείους στα νηπιαγωγεία – Η τοποθέτηση της παιδαγωγού και η απάντηση του Σταύρου Μπαλάσκα
Το σόι σου - Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές πριν την πρεμιέρα!
Το σόι σου - Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές πριν την πρεμιέρα!
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
Μελέτη για νέα σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Λαρίσης Κοζάνης – Προϋπολογισμός 37.019 ευρώ
"Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό"