2025-10-28 14:35:06
Φωτογραφία για Γαλλία: Εμπρηστική επίθεση διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων
Περίπου 100 δρομολόγια έχουν επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένης της κύριας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Παρισιού και Μασσαλίας. dw.comΔεν είναι η πρώτη φορά που οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι έχουν υποστεί σαμποτάζ. Αυτή η φωτογραφία δείχνει εργάτες να επισκευάζουν καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο του 2024.Εικόνα: Μπράιαν Σνάιντερ/REUTERSΠερίπου 100 δρομολόγια sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναζητώντας ονόματα Μακεδονομάχων σιδηροδρομικών.
Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διάσημο ιστορικό τρένο εγκαινιάζει νέα πολυτελή διαδρομή σε όλη την Ευρώπη - κόστος από 8.600 λίρες ανά άτομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων: Ο τρόπος λειτουργίας του, το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ο στόχος των 4 ωρών για Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
Εκατοντάδες επισκέπτονται την ετήσια έκθεση τρένων μοντελισμού στην Αϊόβα Σίτι
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
Περίπου 100 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - ΒΙΝΤΕΟ
Περίπου 100 τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - ΒΙΝΤΕΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα έκδοχα – νέος ορίζοντας: Τα «αόρατα» συστατικά που μπορεί να απογειώσουν την καινοτομία στα φάρμακα
Νέα έκδοχα – νέος ορίζοντας: Τα «αόρατα» συστατικά που μπορεί να απογειώσουν την καινοτομία στα φάρμακα
Παίζεις με τη ραδιενέργεια;
Παίζεις με τη ραδιενέργεια;
Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
Αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 και μετακινείται στο Star Channel
Αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 και μετακινείται στο Star Channel
SuperIntelligence: Η SCI-FI ΠΡΑΓΜΑΙΤΚΟΤΗΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ
SuperIntelligence: Η SCI-FI ΠΡΑΓΜΑΙΤΚΟΤΗΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ