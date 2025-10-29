Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές βρέθηκε για ακόμη μία ημέρα η «Κοινωνία Ώρα Mega», καταγράφοντας 15% στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή συνεχίζει να κυριαρχεί στην πρωινή ζώνη, διατηρώντας σταθερό το ενδιαφέρον του κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 10,3% , ενώ στην τρίτη θέση κατέληξε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 9,5%, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ακολούθησε με 8,9%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 5,5%. Την τελευταία θέση του πίνακα κατέλαβε η ΕΡΤ1 με την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», η οποία σημείωσε 3%.

Η «μάχη» της πρωινής ενημέρωσης παραμένει έντονη.

Πηγή: tvnea.com