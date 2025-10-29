2025-10-29 09:53:24
Από αυτή την Κυριακή, ο ΑΝΤ1 προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο βραδινό του πρόγραμμα, με στόχο την καλύτερη κατανομή των σειρών και των ψυχαγωγικών εκπομπών του στο prime time.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, «Ο Δικαστής» θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21:00, ενώ θα παίζει και τη Δευτέρα στις 22:30.

Το «Grand Hotel» παραμένει σταθερό στη ζώνη των 21:00 τη Δευτέρα, ωστόσο, την Τετάρτη οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν διπλό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς.

Αλλαγή ημέρας έχουμε και για τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», η οποία μετακομίζει από τη Δευτέρα στην Τρίτη, προβάλλοντας κάθε Τρίτη στις 22:30.

Στο ψυχαγωγικό κομμάτι, το «Don’t Forget the Lyrics», που μέχρι τώρα προβαλλόταν την Κυριακή, μεταφέρεται κάθε Πέμπτη στις 21:00.

Τέλος, το «The Road Show», το οποίο μέχρι σήμερα έβγαινε κάθε Παρασκευή στις 21:00, αλλάζει ημέρα και θα προβάλλεται πλέον κάθε Σάββατο στις 21:00.



Με τις αλλαγές αυτές, ο ΑΝΤ1 φαίνεται να αναδιαμορφώνει το πρόγραμμά του με στόχο να ενισχύσει τις τηλεθεάσεις και να δώσει «ανάσα» στις μεγάλες του παραγωγές.



Πηγή: tvnea.com
