Παρατηρούνται αναδιοργάνωση τμημάτων και προγράμματα εθελούσιας εξόδου.

Το αμείωτο pressing των μητρικών, από τη μία και η αυξανόμενη επιβάρυνση του clawback από την άλλη, έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα τις περιπτώσεις θυγατρικών που είτε αναθέτουν σε άλλους την διάθεση κάποιων σκευασμάτων τους είτε και το χαρτοφυλάκιο που ελέγχουν στο σύνολό τους, δρομολογώντας την οριστική αποεπένδυση από την ελληνική αγορά.

Τακτική που όπως μας λένε παράγοντες της αγοράς πρόκειται να ενταθεί ακόμη περισσότερο και μάλιστα στο όχι μακρινό μέλλον αλλά στο άμεσο, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι το φάρμακο σήμερα ζει εποχές 80 όπου βασίλευε στη χώρα η αντιπροσωπεία.

Ενημερωτική Επιστολή για τις Ενεργειακές Κοινότητες Απόλλων και Ηώς-Ξεκίνησαν οι συμψηφισμοί
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
