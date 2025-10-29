





Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου άλλαξε πλήρως τον χάρτη της πρωινής ζώνης, με την απευθείας μετάδοση της παρέλασης από τη Θεσσαλονίκη να κυριαρχεί στους πίνακες τηλεθέασης.

Η μετάδοση της ΕΡΤ 3 σημείωσε εντυπωσιακό μέσο όρο 30,1%, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 38,2%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με ποσοστό 9,9%, ενώ οι «Αταίριαστοι» συγκέντρωσαν 8%. Η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 7,4%, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Πρωίαν σε Ειδώ» με 4,8% και το «10 Παντού» με 4,5%.

Η εικόνα της τηλεθέασης δείχνει ξεκάθαρα ότι το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώθηκε στην εθνική παρέλαση, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την ψυχαγωγία και τα talk shows της ημέρας.

Πηγή: tvnea.com