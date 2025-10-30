2025-10-30 21:34:09

Η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με μέτρα για την προώθηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030, με στόχο χρόνο ταξιδιού πέντε ωρών, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Υποδομών της Πορτογαλίας.News.AzΣύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών Μιγκέλ Πίντο Λουζ, η πρωτοβουλία αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση της sidirodromikanea

