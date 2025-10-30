Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στο HelpDesk του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με την αποζημίωση των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων Fluarix Tetra, τα οποία μέχρι και χτες 29 Οκτωβρίου 2025 ήταν διαθέσιμα προς συνταγογράφηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και για διενέργεια στο Εμβολιαστικό Μητρώο, επιβεβαιώθηκε η θέση του Π.Φ.Σ. αφού το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των εμβολίων που ήδη είχαν εκτελεστεί ή και διενεργηθεί μέχρι χτες.

Σας κοινοποιούμε :

• Επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την εταιρεία GlaxoSmithKline* σχετικά με την επιστροφή των αποθεμάτων των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων Fluarix-Tetra από τα φαρμακεία

και

• Έγγραφο που απευθύναμε προς την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων** σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων των αντιγριπικών εμβολίων και το συντονισμό για τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τις φαρμακαποθήκες- μέλη της.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

* η Επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την εταιρεία GlaxoSmithKline:

Προς : Γενικός Διευθυντής Τμήματος Εμβολίων εταιρείας GlaxoSmithKline, κ.Γεώργιος Καλόγηρος

Κοινοποίηση: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη

Θέμα: «Επιστροφή των αποθεμάτων των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων Fluarix-Tetra από τα φαρμακεία»

Όπως έχετε ενημερωθεί, από χθες 29 Οκτωβρίου το αντιγριπικό τετραδύναμο εμβόλιο Fluarix-tetra έχει αφαιρεθεί από το ΣΗΣ, όπως επίσης και η δυνατότητα διενέργειας του εμβολίου χωρίς ιατρική συνταγή με καταχώρηση στο Εμβολιαστικό Μητρώο.

Επίσης στην από 03.10.2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τον «Ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό κατά της γρίπης» υπάρχει η σύσταση ο εμβολιασμός να πραγματοποιηθεί για φέτος μόνο με τριδύναμα εμβόλια, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στα τετραδύναμα.

Με νέα τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων στις 21.10.2025 επανέρχεται ξανά η σύσταση για αντιγριπικό εμβολιασμό μόνο με τριδύναμα και προβλέπει ότι στην περίπτωση εξάντλησης των τριδύναμων εμβολίων τότε μόνο να μπορεί να δοθεί για φέτος η δυνατότητα εμβολιασμού με το Fluarix-tetra της εταιρείας σας!!!

Όπως ενημερωθήκαμε και από την PGEU στην οποία μετέχουμε, ο ΠΟΥ και ο ΕΜΑ είχαν συστήσει ήδη από πέρυσι ο αντιγριπικός εμβολιασμός να πραγματοποιηθεί μόνο με τα τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια.

Παρόλα αυτά η GSK αποφάσισε και εισήγαγε για φέτος στη χώρα μας το τετραδύναμο εμβόλιο, προς ικανοποίηση των αιτημάτων και προπαραγγελιών των φαρμακείων για εμβόλια από την εταιρεία σας, παρά τον κίνδυνο να αποκλειστεί ουσιαστικά από τη διαδικασία συνταγογράφησης, όπως τελικά πραγματοποιήθηκε.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε από την εταιρεία σας να αποσύρει άμεσα όλα τα τετραδύναμα εμβόλια Fluarix-tetra από τα φαρμακεία ώστε να μην υποστούν οικονομική ζημία από την παραμονή ενός αδιάθετου κεφαλαίου μέχρι της ημερομηνίας επιστροφής τους όταν αυτά έχουν λήξει!!

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

** Έγγραφο που απευθύναμε προς την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων

Προς :



• Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)



• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ)

Θέμα: «Διαχείριση αντιγριπικών εμβολίων και συντονισμός για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους»

Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να μην επιτρέπεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονική Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) η συνταγογράφηση των τετραδύναμων εμβολίων fluarix tetra. Παράλληλα, δεν παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας του εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή, με καταχώριση στο Μητρώο Αντιγριπικού Εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τη νεότερη εγκύκλιο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο αντιγριπικός εμβολιασμός θα διεξαχθεί μόνο μέσω των τριδύναμων αντιγριπικών εμβολίων και σε περίπτωση μόνο έλλειψής τους θα δοθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης και διενέργειας των τετραδύναμων fluarix- tetra.

Για τους ανωτέρω λόγους και με γνώμονα ότι αρκετά φαρμακεία της χώρας έχουν προμηθευτεί κατά αποκλειστικότητα τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια fluarix- tetra, παρακαλούμε όπως δεσμεύσετε τις εναπομείνασες ποσότητες των τριδύναμων αντιγριπικών εμβολίων στις αποθήκες σας προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια για την κάλυψη των αναγκών των φαρμακείων αυτών.

Ταυτόχρονα και για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του ζητήματος, παρακαλούμε όπως άμεσα ορίσουμε ημερομηνία διαδικτυακής συνάντησης ώστε να συζητήσουμε το ανωτέρω θέμα, καθώς επίσης και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μετά και την ψήφιση χθες στη Βουλή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει την συμμετοχή των ιδιωτικών και



συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών στην διανομή των ΦΥΚ προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

