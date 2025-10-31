2025-10-31 06:40:24

Η μεταρρύθμιση του νόμου 5078/2023 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία αντικατέστησε τις περικοπές σύνταξης για τους συνταξιούχους που εργάζονται με ειδικό φόρο 10% επί του μισθού υπέρ ΕΦΚΑ, έχει διευκολύνει την απασχόληση, επιτρέποντας ταυτόχρονα την προσαύξηση της σύνταξης.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΗ κατάργηση της παρακράτησης του 30% της σύνταξης για όσους sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ