Ένα τρένο κτυπά ένα ημιρυμουλκούμενο όχημα στην ολλανδική πόλη Μέτερεν, με αποτέλεσμα το φορτίο του να εκτοξευθεί και πέντε άτομα να τραυματιστούν ελαφρά, σύμφωνα με την ProRail, τον κυβερνητικό φορέα που διαχειρίζεται το δημόσιο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.Πρακτορείο Ειδήσεων AFP Η ProRail αναφέρει ότι δημοσίευσε τις εικόνες για να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς στις σιδηροδρομικές sidirodromikanea

