 Απρόσμενη εξέλιξη στο Grand Hotel, καθώς ο

Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει στη σειρά, διαψεύδοντας τις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί οριστικά. Ο ANT1 επιβεβαίωσε επίσημα την είδηση μέσα από ανάρτηση στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές.

Ο Πέτρος, ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε ο ηθοποιός, είχε συγκινήσει το κοινό με τον «θάνατό» του στο τέλος του πρώτου κύκλου. Ωστόσο, η επιστροφή του αλλάζει τα δεδομένα και ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η Αλίκη, εξακολουθώντας να παλεύει με την απώλεια, αρχίζει να αμφιβάλλει για όσα πίστευε και βυθίζεται όλο και περισσότερο στο μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του Πέτρου.

Με τη βοήθεια του Άρη και της Φρίντας, αποφασίζει να φτάσει στην αλήθεια, ενώ τα spoilers που ήθελαν τον Πέτρο να έχει σκηνοθετήσει τον θάνατό του φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Η επιστροφή του Κουκουράκη υπόσχεται νέες συγκινήσεις και ανατροπές στα επόμενα επεισόδια.







