2025-10-31 16:08:31
Το Money Drop, το μοναδικό τηλεπαιχνίδι όπου οι παίκτες ξεκινούν να παίζουν έχοντας ήδη στα χέρια τους το έπαθλο των 200.000 ευρώ, επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 23:50 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη την ίδια ώρα στον Alpha.  

Νέα ζευγάρια παικτών, νέες ερωτήσεις, ακόμα μεγαλύτερα κέρδη και φυσικά ο Φάνης Μουρατίδης στο τιμόνι της παρουσίασης, έτοιμος να σταθεί ξανά στο πλευρό των συμμετεχόντων!

Στο Money Drop, οι παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι έχοντας ήδη στα χέρια τους το έπαθλο…200.000 ευρώ! Το ερώτημα είναι: πόσα θα καταφέρουν να κρατήσουν μέχρι το τέλος;

Μόλις οκτώ ερωτήσεις χωρίζουν τους τολμηρούς συμμετέχοντες από το μεγάλο έπαθλο, όμως κάθε λάθος μπορεί να τους κοστίσει ακριβά… καθώς τα χρήματα «κάνουν drop» και χάνονται για πάντα!



Γνώση, ταχύτητα, ψυχραιμία και σωστή συνεργασία: αυτά είναι τα συστατικά της επιτυχίας στο Money Drop. Η αγωνία επιστρέφει και μαζί της, το πιο συναρπαστικό παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης!



Πηγή: tvnea.com
