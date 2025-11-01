





Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο σε νέο ραντεβού αύριο, Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε αύριο στο 6ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την πανέμορφη Κρήτη. Η πρώτη στάση που κάνουν είναι τα Χανιά. Εκεί, επισκέπτονται ένα εργαστήριο μαχαιριών, όπου πάνω στα μαχαίρια γράφουν μαντινάδες. Ο Γρηγόρης φεύγει από το μαχαιροποιείο με ένα τέτοιο μαχαίρι και πηγαίνει να μαζέψει χόρτα… Στη συνέχεια, συνομιλούν με έναν Γάλλο στα αγγλικά και αναρωτιούνται γιατί το χωριό λέγεται «Φρες» και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε! Η περιήγηση συνεχίζεται με τον Διονύση να καβαλάει ένα ροζ φλαμίνγκο και τον Γρηγόρη να του φτιάχνει μαντινάδες. Επισκέπτονται τον Άγιο Ραφαήλ στον Αποκόρωνα με τη φοβερή θέα και τον γλυκό πατέρα Λεωνίδα

. Η επόμενη μέρα τους βρίσκει στο Ηράκλειο, όπου πίνουν ρακές παρέα με τον κύριο Αριστείδη, που τους λέει κάποιες… από τις 30.000 μαντινάδες που έχει γράψει. Στα Ανώγια πηγαίνουν στη μοναδική εκκλησία, που έχει τοιχογραφίες με τους ήρωες της Ελλάδας. Συνεχίζουν το ταξίδι τους και επισκέπτονται το σπίτι του Νίκου Ξυλούρη, όπου βρίσκουν έναν παιδικό φίλο του. Στον δρόμο για τον Μάρκο με τις Κατσούνες πέφτουν πάνω στον «Άγιο» από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Κοντοστέκονται, φυσικά, μπροστά από την πινακίδα για το Σπήλαιο Ειλειθυίας και ασχολούνται με το όνομα, μέχρι που φτάνουν στο σπήλαιο… Στο λιμάνι των Χανίων τούς τραβάει την προσοχή ένας ακροβάτης μουσικός, ένας πολύ ισορροπημένος καλλιτέχνης! Τέλος, ο Γρηγόρης κρατάει τον λόγο του και πραγματοποιεί την υπόσχεση, που είχε δώσει στο περσινό «The Roadshow» στον 94χρονο κύριο Ανταράκη, διοργανώνοντας έναν ξεχωριστό αγώνα ποδοσφαίρου!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις αύριο, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Νέο ραντεβού κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

