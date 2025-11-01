Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο σε νέο ραντεβού αύριο, Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!
Όσα θα δούμε αύριο στο 6ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την πανέμορφη Κρήτη. Η πρώτη στάση που κάνουν είναι τα Χανιά. Εκεί, επισκέπτονται ένα εργαστήριο μαχαιριών, όπου πάνω στα μαχαίρια γράφουν μαντινάδες. Ο Γρηγόρης φεύγει από το μαχαιροποιείο με ένα τέτοιο μαχαίρι και πηγαίνει να μαζέψει χόρτα… Στη συνέχεια, συνομιλούν με έναν Γάλλο στα αγγλικά και αναρωτιούνται γιατί το χωριό λέγεται «Φρες» και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε! Η περιήγηση συνεχίζεται με τον Διονύση να καβαλάει ένα ροζ φλαμίνγκο και τον Γρηγόρη να του φτιάχνει μαντινάδες. Επισκέπτονται τον Άγιο Ραφαήλ στον Αποκόρωνα με τη φοβερή θέα και τον γλυκό πατέρα Λεωνίδα
Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις αύριο, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.
«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Νέο ραντεβού κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.
