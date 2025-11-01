2025-11-01 09:27:38
Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έρευνας Ευρωβαρόμετρο, το 65% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεται για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. (1) Στην έρευνα διαπιστώνεται επίσης ότι για τη χώρα μας τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την πρώτη πηγή ειδήσεων και πληροφοριών, με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. (2)

Παρά το γεγονός ότι η χρήση των social media στην ενημέρωση έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση, η έκθεση σε παραπληροφόρηση παραμένει ιδιαίτερα «έντονη» — στην Ελλάδα το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει εκτεθεί σε παραπληροφόρηση στο παρελθόν. (3) Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και της ψηφιακής γραμματείας του κοινού.

Στην πράξη, η έρευνα θέτει ποικίλες προκλήσεις: η κυριαρχία των social media ως πηγής ενημέρωσης συνεπάγεται ότι τα δημοσιογραφικά και θεσμικά μέσα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα και η εξατομίκευση της πληροφορίας υπερτερούν. Ταυτόχρονα, η υψηλή εμπλοκή με παραπληροφόρηση καθιστά κρίσιμη την ανάπτυξη μηχανισμών διασταύρωσης της πληροφορίας, την εκπαιδευτική ενίσχυση της κοινής γνώμης αλλά και την υπεύθυνη δράση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

πηγή: dnews.gr



