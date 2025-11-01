2025-11-01 08:40:07
Το δημοφιλές σίριαλ του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», που έχει καθηλώσει το κοινό με τα μυστικά, τις ίντριγκες και τις ανατροπές του, αλλάζει από αυτή την εβδομάδα το τηλεοπτικό του πρόγραμμα.

Η σειρά θα συνεχίσει να προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, όμως προστίθεται και η Κυριακή στις 21:00 από 9/11, προσφέροντας στους τηλεθεατές ένα ακόμα ραντεβού με το πολυτελές ξενοδοχείο και τους σκοτεινούς του ενοίκους.

Να σημειώσουμε, ότι το διπλό επεισόδιο της Τετάρτης καταργείται. Από εδώ και στο εξής, κάθε μέρα προβολής θα περιλαμβάνει ένα μόνο επεισόδιο, καθώς τη θέση του δεύτερου επεισοδίου της Τετάρτης θα πάρει η  δραματική σειρά του σταθμού, «Παιχνίδια Εκδίκησης», που κάνει πρεμιέρα 5/11. Επίσης η σειρά ο Δικαστής θα παίζει Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30 ενώ η πρεμιέρα θα γίνει την Κυριακή 2/11 στις 21:00.





Πηγή: tvnea.com
