





Το HOTΕΛ ΕΛVIRA ήρθε και πλημμύρισε τη μικρή οθόνη με την ανάλαφρη καλοκαιρινή του αύρα, μόνο στο MEGA. Τον Νοέμβριο το ραντεβού αλλάζει: κάνουμε check-in στον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Ο έρωτας του Χάρι και της Ελβίρας ανθίζει, όμως οι αποκαλύψεις για τη μυστική αποστολή του στο νησί θα φέρουν εμπόδια ανάμεσά τους. Θα καταφέρει να την πείσει πως έχει μετανιώσει;

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, το HOTΕΛ ΕΛVIRA θα συνεχίσει να υποδέχεται λαμπερούς γκεστ στα δωμάτιά του, όσο ο πιο «γλυκός» κακός της κωμικής σειράς, ο Παντελής, βάζει τα δυνατά του ώστε να σαμποτάρει την προσπάθεια της Ελβίρας.

Η κωμωδία του MEGA που έφερε πίσω το χαμόγελο στην ελληνική τηλεόραση, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, συνεχίζεται σε νέο ραντεβού από τον Νοέμβριο: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.







