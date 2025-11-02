2025-11-02 12:10:45
 Το HOTΕΛ ΕΛVIRA ήρθε και πλημμύρισε τη μικρή οθόνη με την ανάλαφρη καλοκαιρινή του αύρα, μόνο στο MEGA. Τον Νοέμβριο το ραντεβού αλλάζει: κάνουμε check-in στον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Ο έρωτας του Χάρι και της Ελβίρας ανθίζει, όμως οι αποκαλύψεις για τη μυστική αποστολή του στο νησί θα φέρουν εμπόδια ανάμεσά τους. Θα καταφέρει να την πείσει πως έχει μετανιώσει;

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, το HOTΕΛ ΕΛVIRA θα συνεχίσει να υποδέχεται λαμπερούς γκεστ στα δωμάτιά του, όσο ο πιο «γλυκός» κακός της κωμικής σειράς, ο Παντελής, βάζει τα δυνατά του ώστε να σαμποτάρει την προσπάθεια της Ελβίρας.

Η κωμωδία του MEGA που έφερε πίσω το χαμόγελο στην ελληνική τηλεόραση, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, συνεχίζεται σε νέο ραντεβού από τον Νοέμβριο: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.





Πηγή: tvnea.com
Ανατροπές στα νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
