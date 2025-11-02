2025-11-02 11:24:32
Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha, σημειώνοντας 15,8% στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή του Νίκου Μάνεση διατήρησε με άνεση την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από τη συχνότητα του Mega, το οποίο κατέγραψε 11,5%.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ANT1 σημείωσε 9,1%, ενώ οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 6,2% .

Το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Star συγκέντρωσε 4%, η εκπομπή «Ζω Καλά» του ΣΚΑΪ σημείωσε 2,6%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Καλημέρα Είπαμε» έκλεισε με 2,5%.

Η τάση των τελευταίων εβδομάδων δείχνει πως ο Νίκος Μάνεσης συνεχίζει να κυριαρχεί στη ζώνη, με τους υπόλοιπους σταθμούς να διατηρούν σταθερές – αλλά πιο περιορισμένες – επιδόσεις.



Πηγή: tvnea.com
