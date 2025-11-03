Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Καλημέρα16,34% Mega Σαββατοκύριακο8,6% Τώρα Μαζί5,8% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση15% Χαμογέλα και Πάλι10,1% Δεκατιανοί8,1% Πρωινό Σαββατοκύριακο7,9% Καλημέρα Είπαμε4,1% Ραντεβού το ΣΚ4% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Ελληνική Ταινία (Star)17,5% Τροχός της Τύχης15,9% Καλύτερα δε Γίνεται13,8% Το Σόι σου12% Ελληνική Ταινία (ANT1)11,3% Kitchen Lab11,1% Εξελίξεις Τώρα8% Happy Traveller6,3% Weekend Live4,7% Σεφ στην Κουζίνα σας3% Ό,τι Αξίζει1,1% Generation SK1,1% ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση The Voice of Greece17,8% Φαντάσματα16,2% Τρομεροί Γονείς14% IQ 16011,7% Μια Νύχτα Μόνο11,5% Ξένη Ταινία (No Time to Die – ALPHA)10,2% Δικαστής10,1% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;10% Γη της Ελιάς9,9% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Ξένη Ταινία (ANT1)10,7% Μονόμπαλα9,2% Super Μπάλα Live5,5% Grande League2,5% Αθλητική Κυριακή1,1%Πηγή: tvnea.com