Πρεμιέρα για την πολυσυζητημένη και πολυαναμενόμενη εκπομπή του OPEN «REAL VIEW» απόψε στις 21:00 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα.Τέσσερις γυναίκες με έντονα βιώματα και εμπειρίες, τέσσερις ισχυρές προσωπικότητες με τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή η κάθε μία στον τομέα της, έρχονται στο OPEN για να καταρρίψουν τα τηλεοπτικά στερεότυπα.Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και για πρώτη φορά μιλάνε για όλα όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Πρωτοπορούν και μας καλούν σε μια ζωντανή, διαδραστική συζήτηση για την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική, το lifestyle, την αστυνομική και τηλεοπτική επικαιρότητα, χωρίς υποκριτικούς καθωσπρεπισμούς.Στο «REAL VIEW» τα «καυτά» θέματα δεν καταθέτονται απλώς, αλλά αναλύονται τολμηρά και αποφασιστικά από τις τέσσερις παρουσιάστριες, που έχουν το θάρρος αλλά και το λόγο να σχολιάσουν, αναμιγνύοντας το χιούμορ με ευφυή διάλογο!Αυθόρμητες, απενοχοποιημένες, άμεσες και ετοιμόλογες μας καλούν σε μία μεγάλη παρέα με χώρο και χρόνο για όλους, με το κοινό να παρεμβαίνει ζωντανά από το studio, αλλά και από το σπίτι, δίνοντας το δικό του τόνο και ρυθμό και βάζοντας στο κάδρο τη δική του οπτική.Στο πλατό θα απολαύσουμε και καλεσμένους, πρόσωπα που απασχολούν ή απασχόλησαν την κοινωνία, δίνοντας ακόμα μια διαφορετική οπτική ματιά ή μια ανατρεπτική, απελευθερωμένη άποψη.Μείνετε συντονισμένοι! «REAL VIEW» : Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 ζωντανά στο OPEN και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα!Πηγή: tvnea.com