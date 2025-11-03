2025-11-03 13:16:46

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τους ξεχωριστούς καλεσμένους και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του τον μήνα Οκτώβριο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,0 % και 4,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο γενικό σύνολο με 15,3% και διαφορά 5,2 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ