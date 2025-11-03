2025-11-03 13:16:46
Φωτογραφία για Πρώτο το «The 2Night Show» τον Οκτώβριο
Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη  Αρναούτογλου, με τους ξεχωριστούς καλεσμένους και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του τον μήνα Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,0 % και 4,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο γενικό σύνολο με 15,3% και διαφορά 5,2 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Πηγή: tvnea.com
